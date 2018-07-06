港股盤前—港股今反彈在望 澳門博彩股可押寶

今天推介 - 騰訊、友邦及澳門博彩股。

1）港股週四再大幅波動；恒指低開 139 點後曾倒升 79 點，但在 A 股持續走弱下復軟，午後跌幅擴大至 410 點並跌破牛証重貨區。雖然上証再以 2 年半低位收市，但恆指尾段跌勢又大幅收窄，收報 28182 點，跌 59 點。創去年 10 月 3 日以來收市低位。大市成交按日上升約 5% 至 934 億。滬深港通成交金額按日也上升近 29% 至 116 億，流向依舊是淨流出，金額卻增加至約 40 億。



板塊方面，內房及內航有反彈，內銀也普遍回穩。另外，李首富旗下的長和（1）和長江基建（1038）也突然做好（為表現最佳的兩隻藍籌股），內銷食品及體育用品股也表現優於大市；相反教育、醫藥、半導體和物業管理等早前的強勢股連續兩天受壓。做空方面，佔大市成交再回至 11.1% 較正常的水平。牛熊証街貨比重維持在 54:46；重貨區方面，熊証重貨區下移至 28300-28599，牛証則下移至 27600-27899。

簡評：若讀者不是善忘，昨天港股的走勢和上週四極之相似，最有啟示性的是回彈是在 A 股收市之後。最近中港股市幾近同步，能背馳反彈或許預告 A 股如上週五般大升（港股也大升五百多點）。



有前輩提點道出，歷史告訴當李嘉誠系內股票在弱市無故上升，便是股市見底先兆；且看歷史會否重演。昨天板塊走勢上也發覺輪換買賣明顯；之前強勢板塊也無視大市回彈而連續兩天受壓。相比其他調整頗深的板塊，教育、醫藥、半導體和物業管理等的吸引力應已不如前；若要冒險入市（不竟貿易戰的發展是難以預測，昨天提及的寧待確認轉勢依舊不變），筆者會選擇藍籌如騰訊、友邦及澳門博彩股。



若要火中取栗，內房股的世茂（813）和碧桂園（2007）也加入回購行列，且看能否如恆大（3333）般在回購護航下連升三天。不是掃興，上週五港股反彈後而連續三天下跌，且跌幅近八百點，所以冒險的投資者也要留神。

2）川普政府暗示對歐洲汽車關稅作出讓步，使美國與其貿易夥伴之間的緊張關係有望找到解決方案，利好投資氣氛，汽車類股份上揚，加上科技股、金融股普遍造好，帶動美股三大指數做好。



道指收升 181 點或 0.75%。標指及納指則上升 0.86% 及 1.12%。紐約期油因庫存意外上升而下跌 1.6%。十年期國債債息持平在 2.833%。港股 ADR 上升 111 點，相當於恆指 28293 點水平。外電報導美對華的 340 億美元關税淸單將於香港時間今天中午生效，另外 160 億則在兩星期內生效。

3）新股訊息 ：

中國同輻（1763）今天開始買賣，昨耀才暗盤以 19.92 元收市，較招股價 21.6 元跌 7.78%。