能源盤後─川普喊話油價跌 加、委、伊、利對基本面不利

一些交易商擔心主要原油生產國 OPEC 可能會超出預期增加的產量，使美國原油價格週一 (2 日) 從多年來的高點小幅走低。

WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

布蘭特原油期貨收低 -1.91 美元，或 -2.41% 至每桶 77.32 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 -0.18 美元，或 -0.24% 至每桶 73.97 美元。

美國汽油期貨價格收低 -2.13% 至每加侖 2.105 美元。

天然氣收低 -0.064 美元，或 -2.19% 至每一千立方英尺 2.860 美元。

投資者對加拿大和委內瑞拉等地區的地緣政治事件感到焦慮，刺激了近期的石油漲勢。

為了抵消因政治動蕩而產量下滑的委內瑞拉、及被美國實施經濟制裁而減少全球買家的伊朗，美國總統川普週六 (30 日) 在要求沙烏地阿拉伯大幅提高其每日產量約 200 萬桶後，震驚了原油市場。

美國國務院一名高級官員週二 (26 日) 設伊朗制裁期限為 11 月 4 日，當日全球將停止任何伊朗原油的進口或受美國經濟制裁。

分析師表示，即使沙國及其他主要生產國提高產量，也可能沒有足夠的剩餘產能來快速彌補供應中斷。川普表示，國內油價上漲過於荒唐，使消費者及企業面對更高的燃料成本。

一些分析師也認為，OPEC 增產將更直接的影響布蘭特原油價格。也將繼續縮小與 WTI 的價差，並損害美國出口商的利益。

6 月的 OPEC 成員國與非成員國最後的協議是每日增產 100 萬桶原油，但分析師們預計到今年年底前，委國及伊朗的政局將使市場每日損失 150 萬桶原油。

利比亞的政治動蕩也使得該國主要原油港口關閉，每日從全球原油市場中剔除了 85 萬桶原油。如繼續下去，將促使原油價格向上爬的趨勢。

目前利比亞東部港口 Zueitina 和 Hariga 發生不可抗力因素。控制該地區的一個軍事派系利比亞國民軍一直阻止其船隻進入港口。