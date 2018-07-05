商務部：美方若徵稅將打擊全球産業鏈

商務部新聞發言人高峰在7月5日召開的發布會上指出，如果美方啓動徵稅，實際上是對中國和各國企業、包括美資企業的徵稅。美方措施本質上打擊的是全球産業鏈和價值鏈。

高峰指出，中國作為經濟全球化和全球産業鏈的重要支持者和參與者，很多出口産品都是在華外資企業生産的産品。根據分析，美方公布的所謂340億美元的徵稅産品清單中，有約200多億美元，大概佔比約59%是在華的外資企業生産的産品，“簡單來說，美國是在向全世界開火，也在向自己開火” 。

據了解，當前由於個别國家的單邊主義、貿易保護主義措施的影響，全球貿易的穩定發展態勢確實受到了一定的挑戰。世貿組織等國際機構雖然普遍預測今年全球貿易將增長4%以上，但也表達了對貿易環境可能惡化的擔憂。對此高峰表示，中國既不會在威脅和訛詐面前低頭，也不會動搖捍衛全球自由貿易和多邊體製的決心。中國將與世界各國一道，堅決反對落後、過時、低效的保護主義、單邊主義的倒行逆施，緻力維護穩定和可預期的全球經貿環境。

據介紹，今年以來，我國外貿繼續穩中有進，結構進一步優化，動力轉換加快，質量效益進一步提高。下半年，在出口方面，我國將繼續聚焦“高質量”，更加努力地解決質的問題，著力推動轉型升級。一是推進提質增效，通過出口産業、産品的升級，推動我國出口質的提升。二是積極培育外貿發展的新業態新模式，加大力度推動跨境電商、市場採購等新業態新模式的良性發展。三是繼續推動市場的多元化，幫助企業深入挖掘傳統的出口市場，同時還將加大力度支持企業對新興市場進行開拓。四是優化貿易環境，特别是進一步提高貿易便利化水平。

另據了解，今年7月11日-13日，世貿組織將對中國進行第七次貿易政策審議，中國代表團將參加相關的審議會議。貿易政策審議機製是世貿組織的三大功能之一，是履行世貿組織透明度義務的重要體現。

對此高峰表示，6月6日，世貿組織秘書處向各成員提供了《中國貿易政策審議報告》和中國政府提交的《政策聲明》。《報告》介紹了自2016年上一次審議以來，我國在宏觀經濟和貿易投資政策方面取得的成績，對中國進一步深化改革和擴大開放的政策走向給予了充分的肯定。此外，截至6月28日，中方已經收到33個世貿組織成員提交的1600多個書面問題，涉及降低關稅、擴大外資準入、國有企業改革、補貼政策、産能過剩、知識産權保護等諸多領域。根據世貿組織的規則，中方應該在審議會議開始之前對這些問題完成書面答復。目前，中方正在按照計劃開展相關的答復工作。 高峰表示，在即將召開的審議會議上，有關成員可能還會提出一些新的關註，中方代表團將坦誠交流，充分展示中國全面履行加入承諾的努力、進一步擴大開放的決心、願意與各成員共同分享發展機遇的誠意。

來源：經濟日報-中國經濟網

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