人民日報評論：“美國貿易吃虧論”當休矣

7月5日，人民日報評論員文章稱，近日，美國政府多次對世界貿易組織表示不滿，威脅要“退群”，宣稱美國在貿易等方面受到不公平待遇，美國吃虧了。值得註意的是，這種所謂“美國貿易吃虧論”，正在成為美方無端發動貿易戰的由頭。眾所周知，美國資本在全世界“薅羊毛”，獲得豐厚回報;美國廉價進口大量發展中國家的優質商品，提高民眾福利;美元被各國大量儲備，為美國分擔了通脹風險;美國憑借全球領先技術，賺取超額壟斷利潤;美國企業佔據價值鏈高端和高附加值環節，坐享經濟全球化紅利。一邊端著全球化“飯碗”盡享美味，一邊大聲嚷嚷多邊貿易體製對自己不公平，“吃虧論”徹底暴露了美國一味謀求利益最大化、在國際交往中佔了大便宜還嫌不夠的貪相。

在一味指責别國不遵守貿易規則的同時，美國嚴重扭曲市場競爭、阻礙公平貿易、損害全球産業鏈的政策和行為比比皆是，也正是這些政策和行為破壞了以規則為基礎的多邊貿易體系。在市場競爭方面，美國提供巨額補貼扶持産業發展，造成相關行業産能過剩甚至壟斷格局;在對外採購方面，美國政府設置大量歧視性條件，阻礙他國優質産品向美國市場的自由流通，使他國企業在美遭受不公平待遇;在貿易壁壘方面，美國這邊強調對他國貿易存在巨額逆差，那邊又實施嚴格的出口管製;在投資審查方面，美國濫用國家安全概念，收緊投資審查，阻礙了要素自由流動，損害了投資便利化;在知識産權方面，美國是全球訪問盜版站點次數最多的國家，卻長期無視自身知識産權保護的漏洞。

聯系到美國一段時間以來四面出擊、大打貿易戰的現實做法，所謂的“吃虧論”，說白了就是要製造所謂的理論依據，為其貿易保護主義行徑造勢。

當今世界，國際貿易講究的是公平，強買強賣行不通了。國際貿易規則是現成的，多邊對話平台也一直存在，任性揮舞貿易保護大棒，攪得世界不安寧，美國自己也難有好日子。國際貿易總要接著做下去，這一點美國比誰都清楚。“美國貿易吃虧論”當休矣!

來源： 人民網

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