丘鈦科技大跌逾8% 里昂喊賣 目標價降至4.26元

里昂預料丘鈦科技 (1478-HK) 毛利率會進入艱難時期，維持「賣出」評級，目標價降至港幣 4.26 元。丘鈦科技今 (5) 日應聲大跌 8.51%，報港幣 5.05 元，截至 15:23，報港幣 5.6 元或 -8.333%，最新市值港幣 57.27 億元。

丘鈦科技今股價大跌逾 8%。(圖：新浪財經)

里昂發表報告表示，雖然整體攝像鏡頭模組商業市場應用，正由單鏡頭轉至雙鏡頭，但攝像鏡頭模組製造商的毛利持續性，仍需視乎企業本身技術優勢，認為丘鈦科技在爭取新客戶時，令產品組品毛利受壓，料毛利率會進入艱難時期，維持對其「賣出」評級，同時下調對其目標價，由港幣 8.75 元降至港幣 4.26 元，此相當預測 2019 年本益比 10 倍。

該行指，下調對丘鈦科技自 2018 年至 2020 年各年每股盈測分別 14%、30% 及 31%，分別至人民幣 0.23、0.35 及 0.51 元，以反映其面臨競爭壓力、其中低端及較低差異化產品，令平均售價及毛利承壓，指其產品組合改善步伐仍較緩慢。

丘鈦科技今年以來攝像頭模組付運 (8330 萬件，年增 24%)，進度符合該行全年預測，但無論如何，上半年來自華為的低端產品 (500 萬畫素或以下) 訂單增加，1300 萬畫素以上攝像頭模產品占比回落。

據里昂瞭解，丘鈦旗下 1300 萬畫素以上攝像頭模產品毛利率已回落至高單位數位，而 800 萬畫素或以下攝像頭模產品毛利更低，該行料丘鈦上半年毛利率，會由 2017 年上半年 12.1% 降至期內的 7.7%。