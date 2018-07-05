工信部：2018年1-5月消費品工業增加值同比增長6.9%

7月5日，據工信部網站顯示，消費品工業司披露2018年1-5月消費品工業運行總體情況：
一、生産運行總體平穩。消費品工業增加值同比增長6.9%，增幅與全部工業基本持平，較去年同期回落0.5個百分點。其中，輕工(不含食品)、紡織、食品等行業分别增長5.7%、3.1%、7%，增幅均低於去年同期;醫藥行業同比增長10.9%，增幅與去年持平;煙草行業同比增長12.7%，增幅較去年同期增長12.2個百分點。
二、部分行業投資下降。紡織服裝服飾業、農副食品加工業、食品製造業、醫藥製造業投資同比分别下降11%、2.3%、3.9%、6.4%。
三、出口增速放緩。消費品工業出口交貨值同比增長2.8%，增幅低於全部工業3.6個百分點，較去年同期回落3.6個百分點。其中，輕工(不含食品)、紡織、食品和醫藥行業同比分别增長2.8%、0.8%、2.6%和11.2%，煙草行業同比減少9.1%，醫藥行業增幅高於去年同期6.3個百分點。
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