外資近一個月狂賣金控股 永豐金獲利成長具空間獨受青睞

金控股刺激題材少，加上美國升息利差擴大效應尚未發酵，近一個月金融股多遭外資調節，觀察這波外資拋售標的中，獨見永豐金逆勢獲買超逾 1.3 萬張；法人表示，永豐金獲利成長具表現空間，加上財管業務維持一定市占率，且近年現金股息比重提高，現金殖利率高於以往水準，相對吸金。

根據統計，本波包括中信金、新光金、兆豐金、元大金等重量級金融股，均遭外資賣超調節，總計遭調節逾 56 萬張。

永豐金今 (2018) 年第 1 季稅後純益 26.49 億元，較去年出現雙位數的大幅成長，年成長 12.1%、季成長 18.1%；其中手續費收入達 11.55 億元，較上季成長 67%，較去年同期成長 14.6%，主要成長原因為保險與基金手續費收入增長帶動。

外資從 5 月底就開始買超永豐金，雖然當中微幅調節，但累計近 1 個月，外資仍買超 13648 張，是近一個外資買超排行前 50 個股中，唯一進榜的金控股。

若投資人看好永豐金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：永豐金元大 7A 購 01 (074294 -TW)、永豐金麥證 7B 購 01 (078825-TW)、永豐金元大 7C 購 01 (080356-TW) 等。