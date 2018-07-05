〈面板迎旺季〉Q3電視面板入旺季 價格、需求上揚 Q4仍有隱憂

電視面板從去年第 2 季下跌以來，這一波跌勢頗重，進入第 3 季傳統旺季，WitsView 研究副總邱宇彬今 (5) 日指出，第 3 季電視面板將比第 2 季好蠻多，整體來看價格跟需求表現都是今年相對較好的時間，預估出貨量可季增 6%，不過，第 4 季仍存有隱憂，目前保守看待。

邱宇彬對第 3 季電視面板看法樂觀的原因，主要來自兩部分，第一是需求回升，目前看起來，第 3 季面板需求較第 2 季增加約 8-10%；價格部分，電視價格從去年第 2 季一路跌，跌價在第 3 季會緩下來，甚至有些尺寸可以有反彈空間，需求則是普遍回升。

他說，32 吋電視面板在這 1、2 個月價格已有一點反彈，背後原因包括廠商之前減產及有共識，順勢把價格往上拉，類似的操作在 32 吋比較明顯；第 3 季需求回升，但第 4 季開始恐又會面臨產能供過於求的壓力。

邱宇彬表示，今年整年來看仍是供過於求，且供過於求情況會比去年增加 2 個百分點，去年是 3.5%，今年將會增達 5.5%，今年供給比去年鬆；新產能部分，下半年除京東方 10.5 代廠產能愈投愈多，中電集團的中電熊貓、中電彩虹 2 條 8.6 代線，下半年也持續放量階段。

邱宇彬強調，電視面板第 3 季價格觸底，可能很多需求在觸底時會被激勵出來，第一個原因是買方心態認為價格不跌，趁低點時先買一點，第二是旺季需求，預期旺季動能可延續至第 4 季，像美國出貨多是反應第 3 季中下旬而不是第 4 季，待這波備完後，第 4 季市場將回到比較理性的情況，思考現在供需基本狀況。

他指出，目前還是有一些隱憂，因為供過於求情況沒有改變，所以第 4 季市場可能回到價格表現較弱勢，供需相對回到較不平衡的狀況。

至於下半年電視銷售，65 吋電視價格殺低，如果銷售表現持續居高不下，是不是可刺激需求延續；邱宇彬指出，今年電視市場還是面臨一些基本的挑戰，例如三星、LG 現在對較低端產品比較不感興趣，因是全球前兩大品牌，如果對低端產品不感興趣，對低端產品備貨來說，可能拉抬效果就無法明顯增加。

另外一個挑戰是美元強勢，新興國家貨幣貶值，恐影響當地消費者採購空間，更甚者恐會反應在電視消費，尤其南美洲、新興國家等，這是第 3 季第 4 季電視銷售的疑慮。

邱宇彬強調，整體來講，電視第 3 季價格跟需求表現，都將是今年相對較好的時間，第 4 季看法較保守。

面板迎來旺季，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪就認為，第 3、4 季為傳統旺季，訂單需求將優於第 1、2 季，至於好多少要看品牌廠庫存去化，還有促銷力道，整體來看，因為品牌廠在第 2 季庫存調整進入尾聲，下半年表現將比上半年好。

群創 (3481-TW) TV 事業群總經理楊柱祥表示，第 2 季大尺寸電視業績每個月比每個月好，第 3 季會比第 2 季好，主要尺寸 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋價格 5、6 月都在往上調，7 月價格也可望微調。