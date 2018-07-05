超商雙雄迎旺季 業績將從Q2旺到Q3

進入 7 月暑期消費旺季，超商業者持續加碼新飲品衝刺業績，統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 日前在超過 600 家店舖導入新咖啡和現萃茶，成功推升 CITY CAFÉ 冰飲結構業績年增 30%，全家 (5903-TW) 也不落人後，這次來引進日本最夯的飲料可樂咖啡帶動人氣，由於超商雙雄前 5 月合併營收均創同期新高，法人樂觀看待其 6 月營收表現，並將一路旺至第 3 季。

統一超說明，繼 6 月於 660 家門市推出歐美流行的新品西西里風檸檬咖啡，2 周來售出超過 10 萬杯，換算挹注業績約 650 萬元，因此，7 月起擴大導入南部共 1340 間門市，等於全台每不到 3 家就有 1 家有新品供應。

同時，而 7-ELEVEN 現萃同樣有新品對應，同步滿足不喝咖啡族群需求，預估將可帶動新來客和新一波冰飲熱潮。

統一超進一步說明，去年光在 CITY CAFÉ 和現萃茶的新設備開發及採購，共斥資 6 億元，隨著自動調教系統、急速冷卻系統等設備到位，使上半年已推出超過 5 款新飲品或喝法，每次新品一上市，平均帶動單店相關產品結構有 10-20% 不等的成長，有助穩固成長動能。

全家也不落人後，宣布引進日本最夯的飲料可樂咖啡，主打今夏最潮的飲品，同時還有與蜜蜂工坊聯名的季節限定霜淇淋。

統一超前 5 月合併營收 997.1 億元，年增 11.13%，全家也有 10.1% 的成長來到 283 億元，在店數逐漸飽和下，顯示仍可透過多元化的新商品來提振成長動能，隨著第 3 季傳統旺季發酵，本業暢旺無虞。