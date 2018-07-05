滬江教育IPO棄A投H 連虧3年 又一家流血上市公司

曾經表態要在 A 股上市的滬江教育，正式向港交所 (0388-HK) 遞件申請 IPO，招股書顯示，該公 2015-2017 年連續虧損 3 年，收入不抵支出。公開資料顯示，滬江教育 IPO 之前先後經過 9 輪融資。分析人士認為，按照 3 年到 5 年的退出時間計劃表，投資人要想退出，也許只能流血「硬上」了。

招股書顯示，2015 年至 2017 年，滬江教育的全站交易淨額分別約為人民幣 3.04 億元、人民幣 5.1 億元和人民幣 9.71 億元；收益分別為人民幣 1.85 億元、人民幣 3.4 億元和人民幣 5.55 億元；毛利為人民幣人民幣 0.96 億元、人民幣 1.96 億元和人民幣 3.33 億元，毛利率為 51.8%、57.8%、59.9%；年度淨虧損為人民幣 2.8 億元、人民幣 4.22 億元、人民幣 5.37 億元。

從年度收益與淨利潤的角度來看，2015 年和 2016 年全年虧損金額超過年度收益，在 2017 年全年收益提升的情況下，虧損金額也進一步放大。

招股書還披露，在 IPO 之前，滬江已經先後進行了 9 輪融資。從業務模式來看，2017 年 9 月，滬江宣佈未來將聚焦 2 大業務，分別是以滬江網校為主體的 B2C 業務和以 CCtalk 為主的平台業務。

對於此次 IPO 募集資金的用途，滬江表示，主要用於擴大滬江旗下 B2C 網校業務和 CCtalk 平台業務的規模、提升科研實力、行銷推廣以及產業鏈上的投資併購等。

2015 年前後，滬江教育創始人、CEO 伏彩瑞曾表態說：「滬江作為土生土長的上海公司，會盡可能選擇 A 股市場。」而有關滬江教育的上市消息也一直未斷過，按照伏彩瑞的說法，早在 2012 年滬江就具備上市的條件，但後來卻放棄了。

教育類股上市，市場似乎不太買帳，上市後股價頻頻跌破發行價。今年 3 月 23 日，成立 10 餘年的尚德機構 (STG-US) 以 17.22 億美元的估值赴美上市，不料上市首日即破發，股價以每股 13.10 美元開盤，盤中漲幅一度超過 20%。但受市場整體下跌的影響，至收盤時，尚德機構股價報收於於 11.10 美元，當日跌幅為 3.48%。

3 月 26 日於港交所上市的中國新華教育 (2779-HK)，上市當日衝高回落，收於發行價港幣 3.26 元，3 月 29 日收盤價為港幣 3.08 元，也難逃破發魔咒。

3 月 28 日，精銳教育 (ONE-US) 在紐交所掛牌上市，每股定價 11 美元，上市當天收盤價為 10.8 美元，較發行價下跌 1.82%。

今年上市的教育股還有 21 世紀教育集團 (1598-HK)、樸新教育 (NEW-US) 等，5 月 29 日，21 世紀教育集團在港交所上市，發行價港幣 1.13 元；6 月 15 日，樸新教育在紐交所掛牌上市，每股發行價 17 美元。截至 7 月 4 日，上述 2 家公司的股價，都在發行價上方不遠處徘徊。