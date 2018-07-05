中國鐵塔開始對IPO投資者評估 集資超小米 今年來全球最大規模

中國鐵塔昨 (4) 日開始對香港 IPO 的投資者需求進行評估。中國鐵塔的外部代表對此消息不予置評。此前媒體報導稱，中國鐵塔已獲得了港交所上市委員會的正式批准，中金公司和高盛已被選為聯合保薦人。

中國鐵塔於 2014 年 7 月 18 日成立，總部位於北京，是在中國國資委和工信部聯合領導及推動下，由 3 大電信運營商中國移動 (0941-HK)、中國聯通 (0762-HK) 和中國電信 (0728-HK) 共同出資設立的大型通信基礎設施綜合服務企業。

中國鐵塔主要負責鐵塔的的建設、維護、運營，同時兼營基站機房、電源、空調等配套設施和室內分佈系統的建設、維護和運營以及基站設備的維護。

有報導稱，中國鐵塔傳將進行上市聆訊，如順利通過，將於 7 月開始上市前路演，集資 100 億美元 (約港幣 785 億元)，目標於 7 月底掛牌。此次 IPO 集資額將超越小米 (1810-HK)，成為今年以來全球最大規模的 IPO。與此同時，也有望成為最近 30 年來在港交所進行的第四大 IPO 融資。

中國移動、中國聯通、中國電信和中國國新為中國鐵塔股東，其中中國移動持股 38%，中國聯通持股 28.1%，中國電信持股 27.9%，中國國新持股 6.0%。

過去 3 年，中國鐵塔大部分營收全來自 3 大運營商，占去年總收入約 99.8%(約人民幣 685 億元)。中國移動為最大客戶，去年占約 53.6%；聯通及電信分占 23.7% 和 22.5%。

據招股書顯示，中國鐵塔 2017 年營收人民幣 686.65 億元，營業利潤人民幣 77 億元，年增 52.2%，營業利潤率為 11.2%。

截至今年 3 月底，中國鐵塔的流動資產為人民幣 349 億元，流動負債為人民幣 1471 億元，其中短期借款及一年內到期的長期借款達人民幣 964 億元。去年底公司總資產人民幣 3226 億元，其中流動資產人民幣 305 億元；負債總額人民幣 1951 億元，其中，流動負債人民幣 1500 億元；淨資產人民幣 1273 億元。

截至 2017 年底，中國鐵塔運營和管理 187 萬個站址，服務 269 萬個租戶，無論站址規模、租戶數目和收入，都是全球規模最大的鐵塔基礎設施服務提供者。

根據預期，今年資本開支約人民幣 340 億元，年減 22.4%，主要用於新建站址、存量站址改造及站址維護有關。

值得注意的是，如果中國鐵塔上市，將使得中國移動、中國聯通與中國電信幾家公司的持股價值大增。因此，美銀美林預計，隨著上市臨近，3 大運營商可能因中國鐵塔的上市計畫而讓出相應股份，它們因此獲得現金，受此影響，3 大運營商可能向股東派發特別股息。

中國鐵塔於今年年初更換董事長，由現任總經理、財務出身的佟吉祿接任，原兼任董事長的劉愛力則轉進中國電信擔任總經理職務。