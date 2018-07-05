旺宏躋身全球第二大車用NOR供應商在即 目標挑戰賽普拉斯搶世界第一

特殊性記憶體大廠旺宏 (2337)，受惠於本身在車用 NOR 快閃記憶體占有率的提升，加上傳出美光（Micron）有意退出 NOR 市場，不單可望很快就躍升全球第二大車用 NOR 供應商，公司更喊出，目標挑戰賽普拉斯（Cypress），問鼎世界第一大車用 NOR 廠寶座。目前市面上車用 NOR 快閃記憶體，全球第一大廠為賽普拉斯，而美光為第二，但近年來美光逐漸有退守 NOR 產業的跡象，為此，業界盛傳，旺宏躍升全球第二大車用 NOR 晶片供應商在即。
旺宏在 2009 年就跨入車用 NOR 領域，近年來市佔率更逐年提升，公司日前也提到，目前是全球消費性 NOR 晶片的最大供應商，預計二到三年內，要問鼎全球第一大車用 NOR 晶片供應商的寶座。
特殊性記憶體大廠旺宏 (2337)，受惠於本身在車用 NOR 快閃記憶體占有率的提升，加上傳出美光（Micron）有意退出 NOR 市場，不單可望很快就躍升全球第二大車用 NOR 供應商，公司更喊出，目標挑戰賽普拉斯（Cypress），問鼎世界第一大車用 NOR 廠寶座。目前市面上車用 NOR 快閃記憶體，全球第一大廠為賽普拉斯，而美光為第二，但近年來美光逐漸有退守 NOR 產業的跡象，為此，業界盛傳，旺宏躍升全球第二大車用 NOR 晶片供應商在即。