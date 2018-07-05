旺宏躋身全球第二大車用NOR供應商在即 目標挑戰賽普拉斯搶世界第一

特殊性記憶體大廠旺宏 (2337)，受惠於本身在車用 NOR 快閃記憶體占有率的提升，加上傳出美光（Micron）有意退出 NOR 市場，不單可望很快就躍升全球第二大車用 NOR 供應商，公司更喊出，目標挑戰賽普拉斯（Cypress），問鼎世界第一大車用 NOR 廠寶座。目前市面上車用 NOR 快閃記憶體，全球第一大廠為賽普拉斯，而美光為第二，但近年來美光逐漸有退守 NOR 產業的跡象，為此，業界盛傳，旺宏躍升全球第二大車用 NOR 晶片供應商在即。



旺宏在 2009 年就跨入車用 NOR 領域，近年來市佔率更逐年提升，公司日前也提到，目前是全球消費性 NOR 晶片的最大供應商，預計二到三年內，要問鼎全球第一大車用 NOR 晶片供應商的寶座。