旺宏躋身全球第二大車用NOR供應商在即 目標挑戰賽普拉斯搶世界第一

特殊性記憶體大廠旺宏 (2337),受惠於本身在車用 NOR 快閃記憶體占有率的提升,加上傳出美光(Micron)有意退出 NOR 市場,不單可望很快就躍升全球第二大車用 NOR 供應商,公司更喊出,目標挑戰賽普拉斯(Cypress),問鼎世界第一大車用 NOR 廠寶座。目前市面上車用 NOR 快閃記憶體,全球第一大廠為賽普拉斯,而美光為第二,但近年來美光逐漸有退守 NOR 產業的跡象,為此,業界盛傳,旺宏躍升全球第二大車用 NOR 晶片供應商在即。



旺宏在 2009 年就跨入車用 NOR 領域,近年來市佔率更逐年提升,公司日前也提到,目前是全球消費性 NOR 晶片的最大供應商,預計二到三年內,要問鼎全球第一大車用 NOR 晶片供應商的寶座。