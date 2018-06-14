〈旺宏股東會〉日本NOR市占力拚5成攀升至7成 車用、工業比重也看增

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (14) 日召開股東會，旺宏董事長吳敏求表示，今年 Flash 產品的車用與工業比重將會持續提高，由目前的 26% 提升至 3 成，且 NOR Flash 在日本市場市占已超過 5 成，目標是在未來幾年內達到 7 成以上。

吳敏求表示，今年 Flash 產品的車用與工業比重將會持續提高，去年全年車用占比約 8%、工業占比 7%，但今年首季營收占比均已提升，首季產品組合中，車用與工業各占 Flash 比重約 13%，總共占比達 26%，並將持續成長，目標是超過 3 成。

除車用與工業外，吳敏求表示，旺宏目前 Flash 已佈局醫療領域，下游應用越來越多，包括糖尿病監測器等新產品，也有小部分的營收貢獻。

對於中國在 Flash 領域急起直追，吳敏求認為，中國 Flash 品質還與旺宏有很大的差距，「我們的品質已經比競爭者好上 1000 倍，但也不是坐在那邊等著給他追」。

此外，吳敏求也透露，旺宏在日本市場做得相當不錯，目前 NOR Flash 市佔率已超過 5 成，目標是在未來幾年內達到 7 成以上。

至於在日本市場成功開疆闢土的原因，吳敏求認為，秘訣在於品質，要讓客戶相信你，日本客戶重視安心感，而客戶根據各項條件與情況綜合判斷後，會選擇認為有安心感的供應商。