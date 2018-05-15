小米後另一巨型新股 中國鐵塔申請上市 傳集資港幣785億元

由中國 3 大電訊商合資的中國鐵塔昨 (15) 日正式向聯交所遞交上市申請。鐵塔去年賺人民幣 19.43 億元，營收人民幣 687 億元，總資產達人民幣 3226 億元。去年 10 月，市傳中國鐵塔上市集資或高達 100 億美元 (約港幣 785 億元)，令中國鐵塔勢成繼小米之後，今年一大巨型新股。

綜合香港明報、星島日報報導，中國鐵塔是在 2014 年 7 月 15 日成立，由 3 大電訊商注入信號站鐵塔資產組成，目是為節省基站投資。目前股東架構中，大股東中移動 (0941-HK) 持有內資股約 491.5 億股或 38% 權益；中聯通 (0762-HK) 持有內資股約 363.5 億股或 28.1% 權益﹔中國電信 (0728-HK) 持有內資股 360.9 億股或 27.9% 權益，以及國資委旗下的中國國新持有內資股 7760.7 萬股或 6% 權益。

據初步招股文件顯示，中國鐵塔號稱全球規模最大的通訊鐵塔基礎設施服務供應商。截至 2017 年底，該公司營運和管理 187 萬個機站，服務 269 萬個租戶。不論機站、租戶數目和收入，均屬全球通訊鐵塔基礎設施服務商中最多。以期內收入計算，中國鐵塔市佔率達 97.25%。

中國鐵塔自 2015 年至 2017 年度的營收分別為人民幣 88 億元、人民幣 560 億元和人民幣 687 億元。中國鐵塔絕大部分營收來自 3 大電訊商，在 2017 年佔總收入的 99.8%，當中最大客戶為大股東中移動，在 2017 年佔其營收達 53.6%；聯通及中電信在 2017 年則佔 23.7% 及 22.5%。

中國鐵塔在 2015 營業虧損達人民幣 41.61 億元，2016 至 2017 年營業利潤分別為人民幣 50.7 億元及人民幣 77.15 億元，息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 在上述 3 年期分別為人民幣 9.77 億元、人民幣 326.55 億元及人民幣 403.57 億元。

鐵塔在 2015 年年度綜合虧損為人民幣 35.96 億元，2016 及 2017 年綜合收益為人民幣 7600 萬元及人民幣 19.43 億元。而在 2015 至 2017 年的資本開支分別為人民幣 2290.7 億元、人民幣 641.03 億元及人民幣 438.36 億元，主要是用於鐵塔資產收購、站址及配套設施新建、改造及更新。

集團披露，預計 2018 年的資本開支為 340 億元。集團稱，今次上市集資是為鞏固及拓展「一體兩翼」的業務佈局，即以塔類業務為主，以室分及能源創新為左翼，跨行業站址應用與信息業務及國際市場拓展為右翼。

截至去年底，中國鐵塔總資產人民幣 3226 億元，流動資產人民幣 305 億元；負債總額人民幣 1951 億元，流動負債人民幣 1500 億元。中國鐵塔聯席保薦人是中金和高盛。