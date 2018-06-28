市況不佳 齊屹科技傳延後IPO 中國鐵塔本週上市聆訊

港股表現不濟，市傳已完成招股的新股計劃推遲上市。《路透》旗下的 IFR 報導，在經營大陸網上室內設計平台「齊家」的齊屹科技 (1739-HK)，因為市况惡化擬推遲在港上市。截稿昨 (27) 日晚間，齊屹科技仍未有回覆。

齊屹科技於上週四 (21 日) 至本週二 (26 日) 公開招股，招股價為港幣 6.8 至港幣 9 元，擬發行 2.42 億股，集資港幣 16.46 億至港幣 21.78 億元。

其他新股方面，昨天掛牌的新股表現參差。杉杉品牌 (1749-HK) 收報港幣 3.49 元，較上市價港幣 3.78 元低 7.7%，每手帳面虧損港幣 290 元。

欣融國際 (1587-HK) 潛水幅度更大，收盤報港幣 0.58 元，較上市價港幣 0.75 元，低 22.7%，每手帳面虧港幣 680 元。

怡園酒業 (8146-HK) 表現企穩，收盤報港幣 0.52 元，較上市價港幣 0.35 元高出 48.6%，每手帳面賺港幣 1700 元。

至於今天掛牌的加達控股 (1620-HK)，昨天暗盤表現尚算理想，收報港幣 0.42 元，較上市價港幣 0.36 元高出約 17%，相當於每手賺港幣 600 元。

由大陸 3 大電訊商注資組成、流動通訊基礎設施營運商中國鐵塔，消息指將於本週進行上市聆訊，如順利通過，將於下週開始上市前路演，集資最多 100 億美元 (約港幣 780 億元)，成為 2014 年以來全球最大型的新股，目標於 7 月底掛牌。

中國鐵塔估值最高達 400 億美元 (約港幣 3139 億元)，集資額介乎 80 億至 100 億美元 (約港幣 627 億至 784 億元)，聯席保薦人為中金及高盛。

中國鐵塔由中移動 (0941-HK)、中國聯通(0762-HK) 及中電信 (0728-HK) 於 2014 年合資組成，消息刺激中移動及中電信昨日逆市升 1.2% 及 1.7%。

另外，市傳李澤楷有意將旗下保險公司富衛集團在港上市，正與投資銀行作初步洽商，預計會在未來 2 年公開招股，富衛發言人對市場傳聞不作評論。

富衛為李澤楷於 2013 年於 ING 手上收購而來，集團資料顯示，其資產總值達 266 億美元 (約港幣 2075 億元)，股東包括盈科拓展 (Pacific Century Group)、瑞士再保及新加坡政府投資公司 (GIC)。