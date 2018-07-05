油價飆近三年新高 川普要求OPEC增產降低油價

才和沙烏地阿拉伯討論釋出更多原油，以抑制油價飆升可能性之後沒幾天，受不了油價持續飆升的美國總統川普 (Donald Trump)，正 要求全球主要產油國增加供應量，以穩定石油市場。

川普透過推特呼籲石油輸出國家組織 (OPEC) 的成員國，做出更多努力以降低原油價格，OPEC 上月中才剛結束會議，決定提高原油產量，但數量不明。川普還間接地將美國的外交政策與他的要求聯繫起來，聲稱美國以「非常少」的代價為一些產油國提供保護。

川普推文要產油國趕快增產。 （川普推特）

川普呼籲「降低油價」，是強烈建議產油國們增加生產，以抑制油價飆升。

受美國庫存大幅下降以及 7 月 4 日美國國慶假期的預期開車潮推動，原油價格週二收於每桶 78 美元附近。

在 OPEC 決定增加石油供應的一週後，全球意外獲知，川普週六宣布與沙烏地阿拉伯達成新的協議，以彌補伊朗和委內瑞拉這兩個受危機影響產油國的供應短缺。這兩個國家上月都拒絕了 OPEC 的決定，儘管 OPEC 對其增加供應的能力感到猶豫。

OPEC 成員國包括卡達、沙烏地阿拉伯和科威特等國，波斯灣國家長期以來與美國建立了強大的外交和軍事關係，尤其從川普本次推特發文中，川普提到了「雙向街道」一詞，這似乎就是一個隱晦的暗示，意味如果產油國們不採取更多行動來緩解油價上漲，美國可能會降低對這些國家的支持。

在原油價格超越每桶 74 美元、創 3 年多以來的最高水平後，川普總統和沙國國王 Salman 同意沙國增產。然而，沙國並沒有提出任何具體的生產數字，這讓一些市場觀察家提出尖銳批評。

財政諮詢公司 Porta Advisors 合夥人 Beat Wittmann 表示，「沙烏地阿拉伯和美國政府的事件只是鬧劇一場。你不能像在某個地方點咖啡一樣隨便就要增產 200 萬桶。」