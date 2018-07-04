伊朗總統赴歐尋求制裁解套 分析師：救回機會小 恐帶來美歐爭端

伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 週一 (2 日) 離開德黑蘭，前往歐洲會見奧地利和瑞士領袖，希望能挽救被美國放棄的國際核子協議。有專家認為，救回此協議的機會很小，魯哈尼的出訪更可能帶來美歐之間的混亂。

華盛頓保衛民主基金會資深分析師 Behnam Ben Taleblu 表示，美國將向伊朗施加更大的壓力，要求伊朗實現無核化。歐洲銀行和企業將站在美國同一個陣營，歐洲政客嘗試創造或勾勒出國際制裁體系結構，這將導致美國與歐洲盟友間，出現非常混亂的爭論。

美國總統川普今年 5 月突然宣布，將退出伊朗核子協議，並恢復對伊朗制裁。 2015 年促成這項協議的歐洲國家，包括德國、英國和法國則表示，他們將致力於這項協議。不過要是美國在 8 月及 11 月恢復制裁，歐洲人必須考慮，若不與美國聯手，企業及金融機構可能遭美方「二次制裁」。

魯哈尼這次訪歐，就是希望爭取支持，協商能拯救核子協議的方案。 3 日結束與瑞士聯邦主席 Alain Berset 會談後，魯哈尼表示，只要伊朗的國家利益能夠得到保障，伊朗就會留在核子協議中，不會像美國無故退出。

魯哈尼 3 日還表示，美國表態不允許伊朗出口石油，這是錯誤而輕率的決定，破壞了國際規則。

Taleblu 則認為，在美國的制裁威脅下，魯哈尼訪歐只是為了給歐洲國家壓力，並尋求更多的具體擔保，能創建一個對抗制裁的方式，也許是一些非美元計價的交易。

不過 Taleblu 相信，歐洲公司並不想冒著被「二次制裁」的風險與伊朗貿易，因此幾乎都已經公開支持美國。美國的制裁行動預計今年夏天生效，冬天時更進一步，藉此孤立伊朗。

在美國制裁伊朗的背景下，國際油價直接受到影響。摩根士丹利預估，11 月若伊朗完全無法出口原油，原油市場將出現供應量不足，未來 6 個月布蘭特原油均價將漲至每桶 85 美元。