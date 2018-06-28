美油產量和出口量齊創新高 超過大部分OPEC國家

6 月，美國石油產量和出口量均創新高，在全球主要產油國減產之際擴大了自己的市場市佔率。但出口量創新高也使美國原油庫存下降，同時管道運輸問題或將使出口量遇到瓶頸。

美國石油出口上周達到創紀錄的每日 300 萬桶，超過除兩個歐佩克國家以外的其它所有國家。此前，美國每日石油出口的紀錄為今年 5 月份的 256 萬桶。

CNBC 援引 Again Capital 的合夥人 John Kilduff 的說法稱，算上最大的歐佩克生產國，也只有沙烏地阿拉伯阿拉伯和伊拉克出口的石油超過美國上周的數量。六月，沙烏地阿拉伯每天出口約 750 萬桶，伊拉克則出口 360 萬桶。此外，伊朗每天出口約 240 萬桶。

根據美國能源資訊管理局的數據，美國與石油和柴油、汽油相關產品上周的日出口量為 850 萬桶，也創下歷史最高紀錄。

在石油產量方面，美國也繼續保持在每天 1090 萬桶的創紀錄水平。這一水平僅少於日產量超 1100 萬桶的俄羅斯，已經超過沙烏地阿拉伯，成為全球第二大產油國。此外，美國煉油廠也創下了 1800 萬桶石油的紀錄。

Lipow 石油協會總裁 Andrew Lipow 對上述媒體表示，美國原油出口，需從德克薩斯州墨西哥灣沿岸來裝載，而出口商面臨的最大問題是石油從二疊盆地地區（Permian basin）輸往墨西哥灣沿岸時，管道運輸能力受限。

不過，美國每日 300 萬桶的出口水平目前仍難以持續。CNBC 援引分析師評論稱，部分原油已經從庫存中調出，上周庫存下跌的幅度非常大。

Kilduff 表示，過去一年多來美國的原油出口從零逐步攀升到 300 萬桶，這對美國原油供應造成巨大壓力，儘管頁岩油仍將持續存在。

庫存大幅下降、擔心伊朗 200 萬桶供應受制裁等因素，使得油價出現上漲。WTI 原油周二一度上漲 3.2%，至 72.76 美元。

此前，在 OPEC 成員國和俄羅斯齊心協力執行減產協議時，美國原油生產商則卯足了勁加大產出，搶奪市場市佔率。

隨著油價上升和美國產量激增，美國也成為了國際原油市場最不確定的因素，其它產油國難免會擔心自己的市場市佔率遭到侵蝕。俄羅斯經濟部長就曾表示，該國 GDP 增速受到了減產協議的負面影響，並對投資活動造成間接的負面效應。

6 月下旬剛結束的 OPEC + 產油國會議中，各主要產油國達成一致支持增產的協議，宣告成功閉幕。根據 OPEC 大會主席和各石油部長在新聞發布會上的發言表態，OPEC 和非 OPEC 產油國同意 100 萬桶 / 日的名義增產。