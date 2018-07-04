星巴克股價大跌 未必前景看壞

自星巴克 (SBUX-US) 公佈其第三季財報以來，股價下跌超過 14%。公司預計第三季同店銷售僅增長 1%，低於市場預期的 3%。

星巴克股價走勢

而目前華爾街裡，來自摩根士丹利 (Morgan Stanley)、考恩 (Cowen&Co) 和凱爾西顧問 (Kelsey Advisors) 的分析師們不看好公司未來前景，皆調整目標價並降低評級。

但仍有投資機構如奧本海默 (Oppenheimer) 看好星巴克後市，同時 《SeekingAlpha》 專欄作家 Dividend Sensei 亦認為，星巴克是一家健全的公司，可望在未來繼續成長，並成為潛在低風險可預期收益的投資項目。

Dividend Sensei 表示，星巴克可說是美國歷史上最成功的長期投資之一，在過去 28 年中總回報率達到 1643%；然而，在過去三年中，由於對核心美國市場成長放緩的擔憂，星巴克的市場表現不佳。

星巴克執行長甚至表示：「我們最近的業績並未反映出我們品牌的潛力，這是不可接受的。」這意味著星巴克可能無法達到先前預期的 2018 年 3% 至 5% 的同店銷售成長和全年營收個位數成長的目標。

此外，執行長 Howard Schultz 的退休，再次引發了投資者的擔憂。他們擔心一個沒有 Howard Schult 的星巴克將無法長期發展。

美國市場一部分的問題來自消費者口味的改變。星巴克認為冷飲有助於擴大市場基礎，但自 2015 年以來，星冰樂的銷售額下降了 15%。執行長 Kevin Johnson 表示，這是由消費者開始注重健康的趨勢所影響。

然而星巴克的行動 APP，或可作為轉機的關鍵之一，雖然星巴克 APP 的會員人數僅佔總交易的 12%，但卻貢獻了 39% 的銷售額，管理層認為，通過將這個數字翻倍，他們可以將 2019 年美國市場的營收提高 1% 至 2%。

另一方面，星巴克計劃至 2022 年將中國店數增加近一倍，這將使中國負責超過 總銷售額的 20%，亦可做為長期成長的催化劑。此外，星巴克計劃在未來幾年擴大 30 家超級優質烘焙店，該公司計劃將 Roastery 概念擴及全球旗艦店。

成本控制的計畫也是轉機之一。星巴克正在精簡和優化美國商店，以盡量減少現有商店相互蠶食銷售的風險。

分析師認為，星巴克擁有強大的品牌、穩固的轉型戰略和良好的長期成長催化劑， 讓該公司得以在可預見的未來裡繼續保持兩位數的股息增長，並成為潛力股。