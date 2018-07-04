大摩：上修下半年油價預期至每桶85美元

據摩根士丹利預測，今年下半年油價漲幅恐怕比先前預期還高，因為川普政府目標在 11 月前讓伊朗徹底無法出口原油。

比預期還嚴厲的美國政策意味著，在原油需求高漲之際，市場上還要再縮減每日 110 萬桶日的伊朗原油，此外，利比亞和安哥拉的產量可能也較先前預估下降，因此下半年原油市場供應量將面臨每日供應量不足 60 萬桶的情形。

摩根士丹利認為，未來 6 個月，國際基準的布蘭特 (Brent) 原油每桶均價將達 85 美元，較先前估計價格增加 7.5 美元。

布蘭特原油目前交易價格在每桶 78 美元，略脫離 5 月觸及的 3 年半高點 80.50 美元；而上週布蘭特反彈上漲約 5%，係因外媒報導，一位國務院高層透露，政府正努力讓石油買家在 11 月 4 日之後中斷向伊朗採購原油。

摩根士丹利先前估計，11 月之後伊朗產量才會下滑，因為川普政府在 5 月重啟制裁後，擬定 180 日期間讓企業慢慢終止與伊朗的聯繫，在此推算下，伊朗到 2019 年將流失 70 萬 bpd。

但現在摩根士丹利估計，伊朗對歐洲、日本和南韓的原油出口量將「降至最低水準」，伊朗出口量約 270 萬 bpd，而對這些國家的出口量約 100 萬 bpd。

全球石油策略師、摩根士丹利歐洲石油和天然氣股市研究部門主管 Martijn Rats 表示，「經過上週一整週，未來伊朗原油供應量的下行風險已經快速增加。」

摩根士丹利也承認，沙國目前正增加產量，今年下半年可能會增產至平均 1080 萬 bpd，高於其先前估計的 1010 萬 bpd，同時俄國、UAE 和科威特也會增產，但摩根士丹利認為這些還是不足以平衡市場供需。

Rats 表示，「這是在庫存已經大幅縮減之後才進行的動作，以每日需求量來說，全球庫存已經接近 5 年低點，備用產能已經很低，現在又將進一步下降。但需求卻一直都很強勁，而且下半年又將季節性增強。」

在油價漲勢不斷之際，如何選股？

Susquehanna 的市場策略師 Stacey Gilbert 週二 (3 日) 認為，「現在到了要挑選特定股票的時期，而不是整個產業都能買。」

XLE 能源 ETF 今年上半年漲幅近 5%，多數漲幅來自石油探勘、生產相關業者（E&P）和煉油與行銷等。

Gilbert 列出 2 家特別關注的石油服務公司：Halliburton (HAL-US) 和 Schlumberger (SLB-US)。

談到 E&P 領域，他則建議這 2 家：Devon (DVN-US) 和 Anadarko (APC-US)。

今年迄今，Halliburton 下跌 5%、Schlumberger 下跌 0.5%、Devon 上漲 5%、Anadarko 大漲近 40%。

雖然能源股今年有些成長，但比起原油走勢來說還是小巫見大巫。WTI 原油在過去 12 個月漲幅達 59%、XLE ETF 卻僅有 18% 漲幅。

Evercore 技術分析主管 Rich Ross 週二表示，能源的問題一直都不是在其商品本質，而是在股市，你可以看到，追蹤 S&P 能源產業的基準 XLE 有非常明確的阻力 (下圖藍線頂部)，過去幾年幾乎不可能突破，一旦突破，能源產業出現的能量會讓你心動。」

Ross 點出另一家能源產業也值得關注：Marathon Oil (MRO-US)

他認為，該公司股價已經突破阻力關卡，基礎已鞏固並形成持續上行的模式，將會有更多上漲空間。