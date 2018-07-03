三福化除息首日收跌 TMAH回收年產能提升至1萬噸

三福化 (4755) 於今 (3) 日除息，每股配發 2.6 元現金股息，除息參考價為 53.2 元，受到台股開高走低收黑拖累，除息首日收跌 2.44%，以 51.9 元作收，國內管制廢水中總氨氮與 TMAH 排放量，帶動 TMAH 回收業務成長，去年該項業務營收約 4 億元左右，其一期產能進入汰舊換新，透過設備更新提升為 1.7、1.8 期，加計原有 1.5、1.6 期產能，年產能將由 6000-7000 噸提升到 1 萬噸。三福化業務區為精密化學、基礎化學，營收比重分別 77.07%、比重 22.93%，精密化學以 IC 半導體、LCD、LED、綠能等四大產業為主，產品包括顯影液、蝕刻液、剝離液、蝕刻液、清洗液、玻璃薄化代工 (GSS)、研磨液(APAM) 代工以及顯影液 (TMAH) 回收。



三福化今年首季營收 10.24 億元，連續三個季度保持 10 億元大關，毛利率 19.51%，稅後盈餘 1.06 億元，每股盈餘 1.17 元，4、5 月營收 3.44 億以及 3.45 億元，法人推估第二季營收 10 億元，每股盈餘保持 1 元。