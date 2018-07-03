奇美材昆山廠產能滿載 年底拚單季轉盈

大陸 8.5 代線、10.5 代線產能大舉開出，奇美材 (4960) 昆山廠產能已滿，並把部分接單轉到台灣廠區，力拚年底單季轉盈，向日東技術移轉第二條幅寬 2.5 米生產線，規畫明年下半年量產。昆山奇材目前有一條幅寬 1.5 米的生產線，於去年中量產，產能拉升到 100 萬平方米，伴隨大陸大世代面板產能開出，接單已經滿載，第二條 2.5 米新線預定明年下半年量產，台灣廠原有 4 條舊線，轉型做中小尺寸等高附加價值的產品，大陸廠部分訂單轉移到台灣，第三季營運改善，力拚今年底單季轉虧為盈。



奇美材日前股東會、董事會決議通過公司更名以及營業項目變更，公司名稱將改為誠美材料，並成立了茂豐貿易、茂宇投資兩家轉投資公司，前者資本額 10 億元，將經營化工、石化原材料、以及高科技產業中間材料貿易事業，後者資本額 2.5 億元，以新事業投資為主。