打入半導體大廠南京廠回收業務 三福化THAM回收年產能提升至1萬噸

三福化 (4755) 於 14 日召開股東會，通過每股 2.6 元股息盈餘分派，並完成董監改選，去年顯影劑 (THAM) 回收事業執行國內半導體大廠 Fab12 P1+P2、P3、P6、Fab14 P7 等回收工程，今年正式打入其南京廠，著手擴充 THAM 回收 1.7、1.8 期，年產能目標將由先前 6000-7000 噸，提升到 1 萬噸。三福化去年營收 39.79 億元，年增率 4.2%，當中精密化學營收 30.66 億元，營收比重 77.07%，基礎化學為 9.1 億元比重 22.93%，國內管制廢水中總氨氮與 TMAH 排放量，帶動 TMAH 回收業務成長，去年該項業務營收約 4 億元左右，其 1 期產能進入汰舊換新，透過設備更新提升為 1.7、1.8 期，加計原有 1.5、1.6 期產能，年產能將由 6000-7000 噸提升到 1 萬噸，亦向封裝業者送出回收計畫書。



在基礎化學分為化工產品原料、食品添加物，以及食品原料三大產線品，大陸強力執行環保稽查，造成化工原料 CHA(環己胺)、DCHA(雙環己胺) 轉為賣方市場，三福化全量啟動氫化產能，高雄廠 DCHA 製程已測試成功；因應食品安全規範，三福化柳科廠重新建造食品添加物廠房，預計今年下半年導入生產，並以三福生技設立食品廠專廠。



精密化學品成長帶動下，三福化去年毛利率提升至 19.9%，較前年成長 2.1 個百分點，稅後淨利 3.86 億元，年增率 43%，每股稅後盈餘 4.26 元，創下新高水準，今年首季營收 10.42 億元，連續三個季度保持 10 億元大關，毛利率 19.51%，稅後盈餘 1.06 億元，每股盈餘 1.17 元。

