華碩搶攻百萬3G用戶 手機市占率可望攀上20%

華碩 (2357-TW) 今 (3) 日攜手中華電信推動 60 萬 3G 潛在客戶升級 4G，華碩預估，6 月 ZenFone 系列持續帶動銷量，有望連續三個月站穩 Android 手機市占第一；在 3G 換機潮助攻下，7 月新機空窗期前，市占率可望衝上 20%。

華碩全球副總裁林宗樑今日表示，由於台灣手機市場 5、6 月呈現衰退，華碩為了帶動出貨量成長，給予消費者合理價格帶，手機銷量表現較整體市場好。

華碩指出，根據內部手機開機數及銷售量統計，4、5 月單月手機市占約 18 至 19%，6 月 ZenFone 5 持續帶動銷量，有望連三月登上 Andorid 手機市占第一。

由於 3G 執照將於今年底到期，華碩今日與中華電信合作，旗下 ZenFone Live (L1) 將獨家在中華電信販售，預期將有 60 到 100 萬潛在用戶從 3G 轉換為 4G 用戶，帶動換機潮，加上大電量手機 ZenFone Max Pro 接著在台灣市場開賣，7 月新機空窗期，華碩手機有望在台灣市占達到 20%。

華碩表示，加上日前電信業者推出 499 方案，部分消費者更換資費合約，帶動部分空機銷售，增加手機出貨量，也有不少貢獻。

華碩今日除息 15 元，除息參考價 258 元，殖利率 5.49%，今日股價在平盤上下游走，收在 260 元、上漲 2 元，填息率 13.33%。

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