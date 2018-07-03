中美矛盾關注點轉移 入夏的南海再度躁動

【文 / 徐秋夢】

每年夏季，中美在南海總是少不了風波，今年也不例外。

6 月 3 日，以色列情報分析公司稱，中國大陸將紅旗 - 9 飛彈系統以及偽裝網移出了西沙群島的永興島。不過就在幾天後，該公司再次指出，中方已於 6 月 8 日在永興島上重新部署了紅旗 - 9 遠程防空飛彈系統。戲劇性的發展，讓中美南海爭端逐漸升溫。

南海、中美貿易戰、台灣以及北韓核武，一直是中美之間長期博弈的關鍵點。實際上，此四點只是再現了中美長期以來的結構性矛盾，而並不是導致兩國「爭鬥」的主因。自 2017 年開始，南海局勢趨穩，南海爭議開始淡出了雙方博弈舞台，但川金會後，華府認為北韓核武問題有望得到解決，中美的矛盾關注點便會再次向南海等議題上轉移。

彼此挑動 日漸頻繁

美國近期在外交上對「中國南海軍事化」的譴責越來越頻繁。美國國防部長馬提斯（James Mattis）5 月 23 日回答記者提問時表示，對於破壞地區秩序和穩定的行為，美國必須做出回應。

美國 5 月 25 日突取消 2018 年環太平洋軍演對中國的邀請，而原因正是中國進行「南海軍事化」。到 5 月 30 日，美軍聯合參謀部主任、海軍陸戰隊中將麥肯錫（Kenneth McKenzie）在回答美國是否有能力摧毀中國造的人工島的問題時表示，「我只想說，美國軍隊在西太平洋有豐富的摧毀小島的經驗。」

美國這一系列的動作主要針對的是中國於 5 月初在南海島礁進行的軍事部署。其中，包括中國 5 月初分別在永暑島、美濟礁及渚碧礁部署了鷹擊 - 12 反艦飛彈及紅旗 - 9B 中遠程地對空飛彈。另外，中國空軍於 5 月 18 日派遣轟 - 6K 轟炸機對南海島礁進行了首次起降訓練。

中國的軍事部署除了引起美方的嚴辭抨擊，隨之而來的還有具體的軍事行動。

比如，美國於 5 月 27 日派遣的「希金斯」號飛彈驅逐艦和「安提坦」號飛彈巡洋艦進入西沙群島（印歐語系國家稱帕拉塞爾群島）島礁 12 海里範圍內。

同時，美國 B-52 轟炸機分別於 5 月 22 日、5 月 24 日、6 月 1 日、6 月 4 日以及 6 月 6 日五度抵近或者飛越南海，如此頻繁地抵近南海是非常罕見的，這讓外界不免疑惑，這是對中國在南海武裝部署的不安，還是有意另闢中美之間的新戰場？

中國南海部署 不致威脅美軍

首先，從中國佈防島礁的鷹擊 - 12 反艦飛彈來看。鷹擊 - 12 向來被稱為中國裝備的第一種自主研發的反艦飛彈，也是中國第四代反艦飛彈之一。根據美國國防部關於中國軍力的報告，鷹擊 - 12 被稱作是最危險的反艦飛彈。

然而實際上，鷹擊 - 12 是一款非常新的飛彈，在國際上甚至中國國內也還沒有廣泛推廣，性能並未得到成熟測試，更沒有美方宣稱的睥睨群倫。再從作戰角度看，其射程只有 300 公里，而美國航母上起飛的預警機離航母的作戰半徑達 1,000 公里，且預警機在空中的預警範圍達到 600 公里。這也就是說，美國航母最遠在距離 1,600 公里時便能發現鷹擊 - 12，也完全可以派遣戰鬥機攔截。由此看來，用鷹擊 - 12 自衛尚可，若論主動攻擊，對美國航母來說根本不是威脅。

那麼，紅旗 - 9 又是怎樣的裝備呢？紅旗 - 9 是中國的一種遠程地對空飛彈。此防空飛彈並不大，卻擁有強大的攔截射程，最低甚至能攔截在 20 公尺高貼地飛行的巡弋飛彈。具體而言，三四套的紅旗 - 9 防空系統就能輕鬆為一個小國提供防空及反飛彈能力。

不過，紅旗 - 9 的性能雖然不錯，但仍屬於第三代防空飛彈，而紅旗 - 9 本身又是參考俄國防空飛彈裝備而研製的，與俄製裝備還是有著一定差距。此外，紅旗 - 9 防空飛彈雷達採用末段主動雷達反導系統，雖然自主作戰能力強，不必依賴地面雷達導引，但缺點也非常明顯，因為雷達探測距離有限，只適合於國防壓力比較小的國家，用以執行一些簡單的防空任務。這和美國的裝備水準顯然還存在差距。

除了上述兩個飛彈系統，轟 - 6K 轟炸機也是中國在南海的一大軍事部署。據公開資料顯示，轟 - 6K 是一款中國生產、裝備解放軍空軍的中型後掠翼噴射戰略轟炸機。其重量約 95 噸，正常載彈量 9 噸，最大航程超過 8,000 公里，作戰半徑超過 3,000 公里，最大突防（突破對手防禦）速度約在 0.8 馬赫左右，具備一定的遠程奔襲、大區域巡邏、防區外打擊能力。

此飛機的原型是上世紀 50 年代從蘇聯引進，並於 60 年代中後期仿製成功，並批量裝備部隊。經過大量的製造和改裝，轟 - 6K 的各項作戰能力確實得到很大的提升。不過客觀來說，轟 - 6K 與美俄轟炸機仍有差距。以美軍 B-52 轟炸機為例，它的載彈量約 18 噸至 26 噸，遠大於轟 - 6K，而其航程也達到 16,000 公里以上，作戰半徑 8,000 公里。由此看來，中方轟 - 6K 在南海「威脅性」相對更低。

僅止於躁動而已

美國往年對南海問題上的施力，一方面是透過挑動中國與其他區域內國家的紛爭，另一方面則是要堅持「自由航行」和反對中國的「軍事化」。但如今中國與越南、菲律賓等國針對南海方面的糾紛已趨於平靜；因此對於「軍事化」的指責和「自由航行」，就成為這一輪中美南海紛爭的主要爭點，且美方要親自上陣。

然而，無論鷹擊 - 12 也好，紅旗 - 9 也罷，抑或是轟 - 6K，實際上對美軍並不構成太大影響，美國近日的行動之所以日趨高調，是因為必須對中國已控制區域內的行動做出回應。也就是說，美國所不習慣的並不是中國的防衛性部署，而是中國對美國「以航行自由為名，不斷派遣軍艦進入南海區域」的批評，畢竟在過去幾十年裏，這種批評是從未有過的。

就如美國當下在南海各國參與的香格里拉對話等平台上，高調地批評「中國干犯航行自由」，部分固然是因為對「航行自由」的堅定信仰，又或可說是對過去幾十年來無人阻攔的情況的習慣；但同時也更是因為中國國力日盛，展現將趕上並超越美國的跡象，對於任何以華府角度出發的戰略設計師而言，在這種背景下，有效利用貿易、台海、北韓、南海等問題加以牽制和抑制，都是符合邏輯的選擇。

如今朝鮮半島的局勢暫告緩和；台海問題因中國大陸「絕不退讓」的態度而風險過大；南海和貿易，自然就成了川普（Donald Trump）政府在接下來幾個月內最可能開啟的「戰場」。而當南海的區域內國家已與中國大陸逐漸找到共贏的方式，美國對中方「軍事化」和「阻礙自由航行」的不滿，也主要是其自身意識的不適應，即使看起來劍拔弩張，也遠未達到因自身受到威脅而企圖採取攻擊的地步。

這也就意味著，美國固然會在接下來就南海問題而對中國大陸發難，但也僅是以批評和航行等方式表達不滿而已，南海的躁動，只會止於躁動。相較之下，貿易問題才會是中美長期存在的紛爭源，而對於這一點，本屆美國政府將有更大的發揮空間。

來源：《多維 TW》月刊 032 期

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