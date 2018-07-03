一張照片看透 撕裂的G7 集團和西方世界

【文 / 鄭瑞】

七國集團（G7）峰會於 6 月在加拿大魁北克落幕。秀麗的風光似乎掩蓋不住西方七大國家之間的尷尬處境。

美國總統川普（Donald Trump）不僅提前離開峰會，拒絕參加對氣候變化方面的討論，而且在上飛機後撤銷了本來準備在聯合聲明上的簽字，原因則是向來與世無爭的加拿大在美國鋼鋁關稅和貿易戰的威脅下，強調加國「不會任人擺佈」，因此淪為美國的最新「敵人」，西方世界的撕裂程度由此可見。

不同視角所見

峰會後，德國總理梅克爾（Angela Merkel）在社交網路上貼出的一張圖片意外走紅，而人們很快發現，G7 國家相繼在官方報導中貼出了峰會照片，當然角度和側重點各有不同，各國不僅都以本國領導人為構圖重心，且從鏡頭看其他各國領導人的視角，都顯得意味深長。

梅克爾貼出的照片中，她本人身體前探、神態嚴肅地面對美國總統川普，彷彿是在反駁一個不講理的老闆，或者是在教訓一個不懂事的孩子。這毫無疑問顯示出以德、法兩國為代表的歐盟國家以及加拿大對美國的強烈不滿，而照片中的德國似乎正以領頭人的角色積極反對著美國貿易保護主義。

5 月，梅克爾曾直言不諱，表示歐洲不能再指望美國保護，必須要掌握自己的命運。而同為歐盟主要國家的法國則在 G7 峰會開始前就和川普打起「口水戰」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）連續發十幾條推特（Twitter）暗諷美國，不僅指責美國的「孤立主義」，直截稱其為赤裸裸的「霸權」，還在一條推特以「世界上沒有永恆的領導人」開頭，甚至表示此次峰會可能會有一個「G6+1」的結果，態度空前強硬。

的確，川普入主白宮以來，美國退出巴黎協議（Paris Agreement）、催促盟友對北約（NATO）交更多的「會費」，之後在今年 5 月美國退出伊朗核協議（JCPOA），6 月初又向歐盟、加拿大和墨西哥加征鋼鋁關稅，這令本就有矛盾的美歐關係，裂痕加深到二戰後以來僅見的程度。

而有趣的是，從梅克爾貼出的照片來看，英國和日本在這場「鬥爭」中，更像是毫無參與感的旁觀者，根本不在討論的席位上。然而日本官方報導的照片之中，則可看到川普正怒斥歐洲各領導人，首相安倍晉三則於中間扶桌傾立，狀似斡旋於美歐之間。

實際上，英日兩國在美國的威逼之下，過得並不輕鬆，也希望獲得更多的主動權。只是，英日面臨內政外交的雙重壓力，如英國的脫歐協議和日本首相在國內深陷的醜聞。再者，兩國身份中濃厚的「附庸」色彩，更讓它們在美國的霸權面前不敢多言。即便日本在多次勸說美國豁免鋼鋁關稅後不得不威脅進行反制，對於反抗美國仍是「心有餘而力不足」。

而美國的官方照片則是各國領導人圍繞著川普的情景，彷彿他們都在傾聽川普一個人的聲音。更有一張圖片中，川普臉上帶有一種訓斥的表情，似乎正在對各國發號施令。看到這種場景，怎能讓人不聯想到「美國優先」政策和川普不斷「退出群組」，不分敵友進行關稅威脅的態度呢？

實際上，一張圖片並不能代表一場會議或一個事件的全貌，更不能成為國際關係轉變的論據。或許是意識到了這些照片帶來的輿論熱議，川普於 6 月 16 日在推特上傳了多張與各國領袖有說有笑的照片，怒斥媒體發佈「假新聞」，試圖證明自已與大家關係良好。但那些被輿論討論的照片皆由各國官方發出，各國對這些照片的篩選和採用，恰好和他們當今所奉行的外交政策以及在國際社會上的位置一致。

更根本的問題

本來是強強聯手，堅如磐石的西方民主聯盟，為何越發呈現分崩離析的狀態？這絕不是某個國家單獨造成的結果，也不僅是一個美國總統的特立獨行就能完全解釋的現象。

無論是口水戰、政策衝突還是所謂價值觀的互相背離，其實只是 G7 國家不斷分裂的表象。在貿易、軍費或是國際協定背後，美國的行為都在試圖侵犯盟友的既得利益，對於曾經的責任甩手不管，奉行唯利是圖的宗旨，令 G7 的其他國家有些不知所措。

G7 分崩離析，實際上是包括美國在內的西方國家之間以自我為中心的利益交換為合作方式出了問題。

二戰後形成的以美國為主導的世界格局，如今正在經受巨大考驗。原本歐盟與日本以政經方式來配合美國，換取經濟、軍事上保護的利益交換模式已經不同以往。美國正越來越將眼光轉回國內，希望減少多年來花費在全球治理方面的大規模支出。而歐盟、日本甚至加拿大等西方國家正因為崛起的中國以及其他新興實力而遭受挑戰，此時「美國優先」政策的推進，令這些傳統美國盟友失去了能夠得到地緣政治依賴的信心。

G7 集團峰會所暴露的，並不止是西方國家之間的裂痕，也揭示了當今「富國俱樂部」表面團結，而實際上以自我為中心，同床異夢的利益交換模式受到的極大挑戰，更對當今世界的全球治理模式打上了一個問號。人們應該清楚看到，所謂「民主自由」，以價值觀為導向的聯盟只是一個理想化的口號，雖然令人唏噓，但世界或許還未臻能夠超脫於現實政治的那一天。當西方國家的利益衝突達到一定程度，靠民主同盟撐起的世界格局，其實不堪一擊。

現在，無論是西方國家的聯盟或其他正在成長的國際力量，都應該重新審視當下的國際合作方式，探索其他更為合理的治理模式以及國際關係。

來源：《多維 TW》月刊 032 期

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