特斯拉Model 3達標 股價卻大漲後急挫 華爾街：季末大爆發 恐難持續

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週一 (2 日) 宣布，6 月最後一週 Model 3 產量達 5031 輛，達成季度目標，且預期繼續增產，在 8 月下旬之前達到單週產量 6000 輛。

特斯拉這份新出爐的汽車生產和交車報告最初支撐週一股價上漲，但在開盤上漲約莫 6% 後急轉直下，最終收跌 2.3% 至 335.07 美元。

華爾街認為，市場需要特斯拉提出更多「能持續生產」的證明，因為分析師質疑這樣的成績是季末爆發性成果，恐難持續下去。

高盛分析師 David Tamberrino 在特斯拉週一公布產量和交車報告之前，就提出此觀點。

CFRA 的 Efraim Levy 也認同此點，並將特斯拉股票評級自「持有」降為「賣出」。他認為，現在是特斯拉該聚焦獲利和現金流的時刻了。

「他們得盡快證明自己能獲利，但最終我認為他們能辦到，問題在於什麼時候還有獲利多少，他們現在還在燒錢且仰賴資本市場為其投資融資，重點在於，盡快成為一個現金流能自我維持的公司。」

Autotrader 執行分析師 Michelle Krebs 指出，特斯拉承諾的低價 Model 3 (35000 美元) 恐怕難以兌現或維持下去，目前特斯拉尚未開始製造該版本的 Model 3。

此外，特斯拉還得面臨潛在客戶稅收抵免的限制，一旦特斯拉交車超過 20 萬輛，可用的聯邦稅務抵免福利就開始減少，客戶就必須為其訂單支付更高的餘款。

但也並非華爾街一致唱衰。

《CNBC》報導，汽車分析師 Jamie Albertine 上週五 (29 日) 認為，特斯拉最早今年就可轉為獲利。

「根據我們看到的生產軌跡，我們認為特斯拉今年稍晚就能獲利 (Non-GAAP)。我們認為特斯拉會測試 385 美元 (他們的目標價)，大概會在未來 2 季內一路邁向史上高點 389 美元。」

Global Equities Research 股市研究總監 Trip Chowdhry 指出，今年特斯拉的營收就可能到 200 億美元。

「大眾都沒試乘過 Model 3 就掏錢買下了，你什麼時候看過消費者連摸都沒摸、感覺都沒感覺一下就掏錢買下 5 萬美元以上的東西？不僅如此，這 200 億美元營收完全不靠廣告而來，這就是特斯拉背後的力量，全世界沒有一家車廠能跟他們靠齊。」

特斯拉其他消息

《華爾街日報》報導，特斯拉資深工程副總裁 Doug Field 在服務近 5 年後，近日已離職，特斯拉也已證實此點。

Field 曾擔任 Apple 的硬體工程副總裁，於 2013 年加入特斯拉，負責開發新車，其中包括 Model 3，但在今年 4 月初，馬斯克便宣布 Model 3 的生產直接由他負責。

在先前馬斯克笑稱福特工廠沈悶得像太平間後，福特和特斯拉之間不斷浮現火藥味。馬斯克週日在推特上貼文慶祝公司實現生產目標後，福特歐洲、中東和非洲地區總裁 Steve Armstrong 緊接也在推特上發文戲弄一番：

福特 Steven Armstrong 嘲笑 Model 3 要花 7 天才能製造 7000 輛，但福特 4 小時就可以完成。

特斯拉去年同期的股價交易價格約高 10 美元，但就今年 6 月一個月漲幅便高達 18%。