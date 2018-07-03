美股盤中─擔憂川普貿易衝突 道瓊盤中大跌近200點

週一，第三季的第一個交易日，美國股市中場下跌，道瓊一度下跌近 200 點。因貿易緊張升高，全球股市均見回檔。

波音與通用雙雙下跌約 0.3%。該二公司於海外有大量業務，對貿易緊張因而敏感。

台北時間 23:55

道瓊工業平均指數下跌 115.61 點或 0.48% 至 24155.80。

Nasdaq 指數下跌 17.24 點或 0.23% 至 7493.07。

S&P 500 指數下跌 9.14 點或 0.34% 至 2709.23。

分析師說，短期而言，基本面的利多遭到貿易擔憂所抵銷。在全球貿易中，實際的關稅佔的比例並不大。但情況惡化的威脅持續，開始造成了衝擊。因為拖的時間太長，且不見結束跡象。

Axios 網站報導，川普政府草擬了一項法案，允許白宮單方面調高關稅，無需國會同意。這意味該全球最大經濟體可在 WTO 規則之外，採取行動。

此外，金融時報報導，若華盛頓對歐盟汽車課徵關稅，高達 3000 億美元的美國商品可能遭到報復課稅。

商務部長羅斯週一說，即使因貿易擔憂，股市大幅下跌，川普總統也不會改變心意。

「沒有明確的股市水平能改變政策，」羅斯說。「總統試著解決長期問題，這長期問題早就該解決了。」

美國逐漸增強的保護主義立場，不只在全球金融市場創造了不確定性，也促使其他國家採取了報復關稅。

週一為下半年的第一個交易日。上半年，美國股市表現錯綜，Nasdaq 與 S&P 500 分別上漲 8.8% 與 1.7%，道瓊則下跌 1.8%。