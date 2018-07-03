國浩(00053-HK)大股東溢價14%提私有化

國浩集團(00053-HK)公布，大股東郭令燦家族提出私有化，建議以每股135元私有化股份，較上周五收市溢價14%。

私有化方案有2，包括現金方案，每股獲取135元，或選擇以股份代為特別股息，每股獲103.88元現金和0.8847股豐隆金融股份。豐隆金融現於馬來西亞上市。待計劃按照其條款變得具約束力及生效後，國浩以實物分派的方式，向於記錄日期名列國浩股東名冊的股東支付最多2.91億股豐隆金融集團(HLFG)的普通股，作為特別股息。

若全數股東選現金方案，私有化涉資124.9億元。集團指，方案促進集團整合、簡化架構及節省成本。

國浩多年來多次狙擊東亞銀行(00023-HK)，目前持有逾14%股權，為單一第三大股東。今次若成功私有化，未來對東亞的態度如何亦成為市場關注點。

郭令燦及郭令海兄弟作風雖然甚為低調，2009年因增持東亞股權至5%而成為單一第二大股東，因而令其股東身分首度曝光。同年，國浩再三度增持東亞股權至8.01%，總共涉及資金超過13億元，當時帳面已勁賺27億元。

由於當時東亞的最大股東為西班牙銀行Criteria Caixa，有投資銀行人士當時說，若郭令燦加碼一億元再繼續增持，便可取代Criteria Caixa成為最大股東。但郭令燦始終沒有這樣做，故認為郭令燦入股東亞的動機是純粹投資多於覬覦控股權。不過，東亞亦備受對沖基金Elliot的狙擊，更入稟法院挑戰其配售股份的決定。國浩若私有化，未來對東亞的態度會否生變，亦是市場關注焦點。

現年75歲的郭令燦是大馬過江龍，在大馬和香港經營銀行多年，最經典一役是於2001年以420億元出售道亨銀行予新加坡DBS銀行，一鋪勁賺300億，成為金融界佳話。國浩出售道亨之後，一直坐擁巨資，尋找合適的投資目標。對於熟識銀行業運作的郭令燦來說，東亞自然是一個理想投資目標。



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