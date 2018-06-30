〈觀察〉油價高漲時代航運股全受挫？別忽略貨運承攬業

今年以來國際油價持續上揚，各航空和海運業者均憂心油價恐吃掉不少獲利，不過，航運股並非全都是高油價受害股，可留意的是，貨物承攬業者是相對不受高油價衝擊的一群，如台驊 (2636-TW)、中菲行 (5609-TW) 和捷迅 (2643-TW)，可透過較能轉嫁成本予下游客戶的優勢保住獲利。

海運業者今年皆以高油價為最擔憂的因素，主要是因燃油成本占其總成本約 20%，可觀察到，海運燃油成本今年第 1 季每已年增 17%、第 2 季更是年增 20% 來到每噸 380 美元。

而航空用油同樣難倖免，華航 (2610-TW) 日前甚至不諱言，預估今年航空用油平均每桶 80 美元，若全年維持在此價格，比起去年均價 65 美元，估算全年恐較去年增加成本達 50 億元。

在成本高漲的衝擊下，今年以來，投資人對航運族群的看法比起去年明顯保守中立，然而，實際上市場中仍有相對不受油價衝擊的航運股，如貨運承攬業者。

貨運承攬業者包括有台驊、中菲行和捷迅，其中，台驊除了跨境海空運貨物承攬，近來積極發展中國內貿物流，尤其是鐵路運輸和倉儲，而中菲行積極在全球海空運擴大布局規模，尤其積極爭取較高毛利的大型跨國訂單，而捷迅則是走中小客製化的一條龍報關和快遞服務。

不同於海空運業者有船隊和機隊的固定成本，因市場上海運和空運運價透明，一旦高油價使運送成本提升，貨運承攬多半可轉嫁一定的成本給客戶，因此毛利率相對不受影響，尤其空運運價的敏感度更高，可因應的速度更快。

據了解，由於去年空運無預警供不應求，使運價飆高，貨物承攬業者在簽訂合約的規範下，一時難以反映高漲成本衝擊整體毛利表現，據悉，除了已設有燃油附加費機制，今年業者對於合約，已加強附帶彈性條款，看今年多半可避開去年的低毛利風險。

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