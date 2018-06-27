原油對沖基金之殤：油價在漲 基金經理們仍然備受煎熬

6 月 26 日周二，有媒體稱美國要求盟友 11 月起對伊朗石油進口量降至零，油價飆升。WTI 8 月原油期貨收漲 3.60%，報 70.53 美元 / 桶，創 5 月 24 日以來收盤新高。布蘭特 8 月原油期貨收漲 2.11%，報 76.31 美元 / 桶，也創將近兩周收盤新高。

過去一年內，原材料行情普漲，但大宗商品對沖基金的日子卻並不好過。《華爾街日報》援引對沖基金數據提供商 Eurekahedge 數據顯示，2017 年，大宗商品對沖基金倒閉的數量超過了成立數量，此為 2000 年來首次。這一趨勢或將延伸至今年。

基金經理和交易員們稱，其原因在於，儘管包括原油、銅、木材和棉花在內的大宗商品價格均反彈至多年高點，但那些在 2014 年至 2016 年期間因市場暴跌而損失慘重的投資者並沒有回市的打算。

《華爾街日報》還援引研究公司 eVestment 數據指出，今年投資獲利的大宗商品基金數量跌至 130 家，創歷史新低，與 2011 年時 371 家的數字形成鮮明對比。同時，大宗商品基金所管理的資產卻從 2015 年時 660 億美元的低谷反彈至 830 億美元。

與此同時，長期投資大宗商品的多家基金相繼關門（如石油投資大佬 Boone Pickens 關閉旗下專門投資能源的基金 BP Capital），反映出市場正在不斷發展。比起基本面的影響，這一市場越來越受到算法的驅動。

美國商品期貨交易委員會的數據分析顯示，從 2014 年末到 2016 年末，能源相關合約自動交易的數量首次占到了期貨交易總量的一半以上。不過，外匯期貨和股票的自動交易量占比仍然較高，分別超過了 80% 和 70%。

儘管大宗商品對沖基金表現不佳，對沖基金的整體表現卻仍舊相當不錯。《機構投資者》雜誌（Institutional Investor）日前公布了 2017 年全球最賺錢的對沖基金經理名單，還在報告中指出，2017 年對沖基金的平均表現創下了過去幾年中的最佳。

Business Insider 援引對沖基金研究機構 HFR 的數據顯示，整體來看，對沖基金在 2017 年的每個月都回報為正，這是自 2003 年以來首次。

就今年來說，到今年 6 月初為止，多個追蹤對沖基金表現的指數顯示，對沖基金表現好於大盤，為 2008 年金融危機以來首次。