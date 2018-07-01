老店新開又一樁 復盛應用本月送件申請上市掛牌

以高爾夫球頭生產為主的復盛應用 (6670-TW) 確定在本 (7) 月送件申請上市，這是復盛在 2007 年引進私募基金下市並分拆後，組織重整後第 1 家重啟 IPO 的公司，可望成為致伸 (4915-TW)、億豐 (8464-TW) 之後，第 3 家「下市調體質，另重返上市」的案例。

而復盛應用科技的 IPO 案，與億豐同樣由富邦證券主辦。而生產運動器材的復盛應用科技的率先領軍重啟 IPO 後，復盛應用科技董事長李亮箴也強調，未來包括由復盛下市分拆的分別生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」兩家獨立公司也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用科技的重新申請上市交易，也使台北股市的高爾夫球具類股成為由明安 (8938-TW)、大田 (8924-TW)、鉅明 (8928-TW) 與復盛應用科技 4 鉅頭爭霸的局面，其中以復盛應用科技在高爾夫球具的生產規模最大，而明安則是跨足複合村料生產並為美商蘋果公司認證的前 200 大零組件供應商，而大田則跨足給水設備的「水五金」及自有品牌碳纖自行車「VOLANDO」的生產。

復盛應用科技去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%；該公司公布去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元，股東會日前也決議配發每股 9 元現金股利，復盛應用的去年營收、獲利及股利都居高爾夫球頭類股之冠，同時，復盛應用科技去年股利案將在 7 月 13 日除息。

同時，復盛應用科技的上市案送件時間點，將在除息日期之後。如一切順利，將在今年底前上市掛牌交易，也是類股叫唯一的上市掛牌公司，其餘明安、鉅明及大田均上櫃掛牌交易公司。

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