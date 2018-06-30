〈抗跌投資術〉國際間仍具不確定變數 低波動ETF可以穩穩賺

儘管台股與國際股市周五 (29 日) 報復性反彈，但中美貿易戰持續延燒，而且美國試圖在政治與經濟層面進一步孤立伊朗，國際間不確定因素仍多，高波動風險不時出現，此時加碼低波動 ETF 就是很好的布局，其相對低風險且現金流穩定的優勢，有助投資人長期投資。

低波動 ETF 雖然通常較單調無趣，其股價在大盤上漲期間的漲幅較小，但因為在大盤下跌期間的跌幅也小，對中長期投資人來說，報酬率不遜於高波動投資，目前在台股掛牌交易的低波動 ETF 有 2 檔，分別為國泰臺灣低波動 30 (00701-TW)、元大臺灣高息低波 (00713-TW)。

國泰投信 ETF 團隊基金經理蘇鼎宇指出，有關中美貿易問題，美國的目的是希望透過釋出大幅度提高關稅的威脅手段，增加各種談判籌碼，預期未來將和世界各主要國家，能漸漸透過談判取得彼此最大的利益，不至於引發全面性貿易戰，待消息面釐清後，市場風險偏好將回升，吸引外資回補台股，不過短期台股仍受中美貿易戰爭干擾，市場會有波動。

元大投信也表示，今年來隨美國升息步伐加快，外資明顯撤出新興市場，對台股賣超也達 2600 億台幣，不過台股指數今年來仍有正報酬，優於其他新興市場，在全球股市僅次於美股表現。反映了台灣資金充沛，整體息值約為 4%，加上部分產業獲利佳，都可望支撐台股表現，但國際間仍具不確定變數，資本市場震盪難免劇烈。

國泰投信建議，投資人在震盪格局時，可以布局抗震性佳的低波動相關 ETF，並參與台股 7 月分起的除息旺季，如臺灣低波動 30 ETF，其標的組成匯聚低波動、高股息的產業龍頭股，如台積電 17.5%、中華電信 9.66%、南亞 7.81%，擁有籌碼穩定，漲時跟漲、跌時抗跌的優勢。

蘇鼎宇指出，觀察臺灣低波動 30 指數今年以來表現為上漲約 2%，優於臺灣加權指數的上漲 1.5% 左右，在震盪走勢中，呈現持穩表現。

元大投信則表示，元大台灣高股息低波動指數的編輯規則考慮營運穩定度、權益報酬率、價格動能、股利發放品質等條件，今年預估配息率 5.2%，今年來台股波動放大，元大臺灣高息低波 ETF 也充分發揮低波動特色，上下波幅約 7%，攻守兼備。

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