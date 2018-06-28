川普制裁伊朗 台塑化董座：短期油價逾70美元高檔 重申Q4會下修

美國總統川普制裁伊朗，要求各國禁運該國原油，使國際油價持續大漲，對此，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎今 (28) 日表示，伊朗原油再下修也有限，預期可能僅再減少數十萬桶的出口量，短時間內油價仍會維持 70 幾美元高檔區間，重申第 4 季仍會向下修正，對油價看法維持先前股東會說法。

陳寶郎表示，伊朗原油產量本來就相當高，日出口量約 300 多萬桶，而在川普先前說要制裁伊朗後，近 1、2 個月，日出口量已下修至 240 萬桶左右，但要再下修也有限，預期接下來可能僅減少數十萬桶的出口量。

陳寶郎指出，川普許多貿易政策或政治政策，經常變來變去，將台塑化預估的原油價格打亂，預期短時間內國際油價仍會維持 70 幾美元的高檔區間。

不過陳寶郎認為，近期油價雖然持續攀揚，但之後仍會向下修正，對油價看法維持先前股東會說法，預期第 3 季油價平均每桶超過 70 美元高檔，第 4 季則會持續向下修正，全年平均油價落在 70 元左右。

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