國泰金評估海外發展純網銀 優先考慮越南、柬埔寨

金管會將於明 (29) 日舉行純網銀公聽會，純網銀執照初步僅先開放 2 張，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今日表示，對於是否加入純網銀陣營，內部正在評估中，目前國內傳統銀行已經過度飽和，且若既有平台資源更多，是否需要加入還須評估，而他也透露，目前東南亞國家有發展數位平台，但未有純網銀執照，若未來要在海外發展純網銀，會優先選擇越南和柬埔寨。

李長庚今日出席 FPAT 會員大會暨 CFP 與 AFP 授證典禮，針對純網銀議題，會後接受媒體訪問時表示，目前內部正在評估中，而是否參與的考量點在於國內銀行已經過度飽和，另外，主導一家純網銀是否能帶來新結構和新業務的金融服務，並產生與既有平台不一樣的效果，還有待評估，若既有的平台都有且資源更多，還需不需要加入，還有待商榷。

至於有金控評估在海外設立純網銀，對此，李長庚表示，國泰金也在評估中，而目前還沒有看到東南亞國家發出任何一張純網銀執照，因此，若要在海外發展純網銀，會優先從國泰金有主導權的越南、柬埔寨開始，他也透露，柬埔寨將會有新的數位金融商品推出，目前還在研究中。

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