〈樺漢股東會〉法人估年營收衝500億 朱復銓：創造利潤更重要

工業電腦樺漢 (6414-TW) 併購效應顯現，法人預估今年營收將衝破 500 億元，創下歷史新高。董事長朱復銓認為，營收多少並不重要，重要的是「創造利潤放回樺漢口袋」；樺漢旗下的 Kontron 淨利率逐年成長，今年已經突破 5%，將列為樺漢努力目標之一。

樺漢併購效應逐漸顯現，今年累計至 5 月止，營收已達 180.59 億元，法人預估，今年樺漢營收有望突破 500 億元，寫下歷史新高。朱復銓表示，今年營收高峰將會落在第 4 季，但是營收多少並不重要，重要的是「創造利潤放回樺漢口袋」。

樺漢今 (28) 日召開股東會，有股東提出，樺漢大舉併購投資，營益率和淨益率卻未能提升，且研發費用大增，希望淨利率能提高到 5 至 10%，朱復銓回應，併購投資首要考量一定是股東權益。

朱復銓指出，樺漢投資 Kontron 最初的淨利率僅 2.8％，去年已提升到 4.5％，今年已進一步提升至突破 5％，業績從 5 億歐元 (約新台幣 177 億元) 持續提升，今年可望上看 10 億歐元 (約新台幣 355 億元)。

朱復銓表示，未來公司將會更注重毛利率、營益率跟淨利率，靠著成本控管跟市場策略逐步達標。

樺漢憑藉工業電腦起家，但是隨著行動支付興起，POS 機業務及利潤受到擠壓，是全球產業共同面對的問題，朱復銓指出，如何像 Kontron 一樣，毛利率高達 40%、淨利率從 2.8% 增加到 4.5%，並突破 5%，都是樺漢未來需要調整的方向。

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