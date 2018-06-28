能源盤後─伊朗制裁 加、利、委問題重重 油價飆3年新高

即使 OPEC 與其他原油出產國增產，全球供應量還是面臨威脅，使週三 (27 日) 油價升至 3 年多來的新高。

布倫特原油期貨收高 1.17 美元，或 1.54% 至每桶 77.31 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.86 美元，或 2.64%，至每桶 72.39 美元。

美國汽油期貨價格收高 2.24% 至每加侖 2.103 美元。

天然氣收高 0.058 美元，或 1.98% 至每一千立方英尺 2.989 美元。

受美國政府對伊朗制裁，和美國原油庫存意外的下跌所推動，全球原油供應量下降的速度過快使價格創新高。

美國國務院一名高級官員週二 (26 日) 設伊朗制裁期限為 11 月 4 日，當日全球將停止任何伊朗原油的進口或受美國經濟制裁，引發原油價格上漲超過 3%。

美國能源信息署 EIA 週三 (27 日) 的報告稱上週原油庫存減少 990 萬桶，為 2016 年以來最大單週跌幅，超過分析師預測的 260 萬桶，或 3 倍以上。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

此外，EIA 也提到每日煉油量提高了 11 萬 5 千桶，或 0.8 個百分點。汽油量成長 120 萬桶，較分析師預計的 130 萬桶微少。

同時，上週美國原油進口量每日減少了 51 萬 2 千桶。

上週末 OPEC 成員國與非成員國最後的協議是每日增產 100 萬桶原油，而好消息完全被伊朗制裁議題掩蓋。

市場的每日 100 萬桶原油差額似乎難以被其他生產國所填補。加拿大 Fort McMurray 每日 36 萬桶原油升級設備的持續關閉，而利比亞與委內瑞拉的國內政治動蕩，也都對原油生產基本面造成負面影響。