AN利差空間擴增 中石化Q2營運續看俏

中石化 (1314-TW) 受惠 AN 價格持續走揚，利差空間擴增，今 (28) 日股價在先前回檔修正後止跌回升，盤中上漲逾 2%，收復五日線與十日線。

展望第 2 季，中石化表示，CPL 價格 4 月維持高檔，雖 5 月稍微下修，但 5 月底價格反轉回到預期水準，而成本高檔則是落在 4 月與 5 月，整體而言，4 月 CPL 價格維持高檔，雖成本上揚，但利差仍可期，5 月價格下修、成本上升，利差將是第 2 季的低檔，至於 6 月則在成本下降且價格再度攀升下，利差空間放大。

至於 AN 部分，中石化指出，中國 AN 大廠集中於 5、6 月進行 2 年一大修，日韓也有廠商進入歲修，中石化 AN 廠則是 5 月小修，加上下游 ABS 價格支撐，使 AN 價格維持近 2 年新高，利差空間優於第 1 季。

法人認為，中石化第 2 季在 CPL 維持利差空間、AN 利差表現優於第 1 季下，加上業外轉投資收益表現可望維持第 1 季水準，整體獲利表現將優於首季，並較去年同期大幅成長。

中石化首季合併營收達 94.94 億元，寫 22 季以來新高，不過，由於去年第 1 季 CPL 行情暴衝，帶動獲利表現同步上攻，基期相對較高之下，使今年第 1 季 AN 價格雖維持高檔，但稅後純益年減 16% 為 11.04 億元，每股稅後純益 0.41 元。

若投資人看好中石化後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 以內的標的，例如：中石化元富 7A 購 01(076449-TW)、中石化兆豐 7A 購 01(075884-TW)、中石化台新 7A 購 01(074808-TW) 等。

中石化相關權證。資料來源：鉅亨網整理

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