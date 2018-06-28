台開邱于芸力邀李家同駐村花蓮 承諾提供一切資源

台灣的年金改革正進行中，甚至連授李家同可能因此退休金被減 3-4 成，台開 (2841-TW) 總經理邱于芸今 (28) 日表示，誠摯邀請並歡迎李家同駐村花蓮，來花蓮退休、辦論壇，成為第一個學者駐村，讓花蓮成為國際的花蓮、地球的花蓮。

對於邀請長期關心偏鄉兒童教育的教授李家同進駐台開花蓮園區，邱于芸強調，希望邀請李教授來入住享受退休生活，台開將提供一切生活資源所需，共同迎接下一個黃金 50 年。

邱于芸指出，李家同教授關心偏鄉兒童教育，希望能借重他的經驗和長才來照顧花蓮學生，並以花蓮為基地，向海內外推廣終生學習理念，台開集團將與李家同共同推廣永續台灣的思維，讓台灣的明天更好。同時，歷經 10 年以上開發經營，台開集團為土地加值，同時也透過文創為台灣的土地在開發時加入文化深度，在花蓮打造融合人文與科技的世界一流生活園區，成為一個創意人才群聚的文藝空間，希望邀請李教授來入住享受退休生活。

花蓮洄瀾灣園區創意駐村的落實，從紐西蘭陶藝大師 Jim Cooper 駐村「洄瀾窯」創作開始，另台灣知名畫家邱錫勳也長駐花蓮洄瀾窯半年；今天邱于芸並進一步邀請李家同駐村花蓮，來花蓮退休、辦論壇，成為第一個學者駐村，並承諾台開將提供一切生活資源所需。



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