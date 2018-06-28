面板雙虎準備迎Q3旺季 傳京東方殺價搶市 外資賣壓持續

面板價格持續下跌，統計今年來有些產品跌幅已達 25%，電視面板價格反彈時點關係到業者獲利表現，在進入第 3 季旺季前，傳出中國面板廠京東方殺價搶市，目標是逼退友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、韓廠三星、LGD 的市占率；雖然面板雙虎看好下半年的營運將優於上半年，但連日來外資賣超力道並未減弱。

群智諮詢 (Sigmaintell) 最新資料顯示，6 月整機採購心理趨穩，第 3 季需求旺季備貨預期來臨，採購端將會積極備貨準備，供應端仍維持較高的稼動率，但面板廠從第 2 季已開始調整產品結構，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩， 中大尺寸價格降幅將全面收窄。

友達董事長彭双浪曾坦言，面板價格不可能長期維持在現金成本以下，市場會調整找到平衡；他認為，今年世界盃足球賽開始，且第 3 季、第 4 季為傳統旺季，訂單需求會比第 1 季、第 2 季好，至於好多少則要看品牌廠庫存去化，還有促銷力道有多強，整體來看，因為品牌廠在第 2 季庫存調整進入尾聲，下半年的表現將比上半年好。

群創 TV 事業群總經理楊柱祥表示，第 2 季大尺寸電視業績每個月比每個月好，第 3 季會比第 2 季好，主要尺寸 40 吋、65 吋、50 吋、58 吋價格 5、6 月都在往上調，7 月價格也可望微調。

楊柱祥指出，電視面板隨著廠商 6 月促銷後愈來愈熱，第 2 季大尺寸電視業績逐月成長，第 3 季更將比第 2 季好

面板廠準備迎接下半年旺季，但中國面板廠產能開出及殺價競爭則衝擊供需，京東方 10.5 代廠今年初正式量產後，投片量持續在拉高中，預估第 2 季起 65 吋面板供貨量明顯增加，單月出貨量約 3-5 萬片，第 3 季單月出貨要拚 10 萬片，加上放話要降價搶市，即使 65 吋面板品質不如台韓廠，良率也低，但是殺價競爭仍是會造成衝擊。

友達、群創近期呈現下跌走勢，外資賣壓沈重，統計外資連續賣超友達 14 萬 7843 張，連續賣超群創 5 個交易日，合計賣超 82196 張，股價距前波低點 10.8 元不遠，今 (28) 日收在 10.85 元，跌幅 1.8%。

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