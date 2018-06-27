【IPO解碼】第三大比特幣礦機生產商億邦國際赴港IPO，去年區塊鏈業務營收超9億！

自去年以來，比特幣、區塊鏈成為熱詞，在全球範圍內均掀起投資熱潮。而我國在比特幣生產中處於壟斷地位，世界排名前十的比特幣礦池中位於中國的就多達八家。統計數據表明，截至目前，全球排名前三的數字貨幣礦機生產商均在中國，分別是比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技。

6月24日晚間，全球第三大比特幣礦機生產商億邦國際控股公司向港交所遞交上市申請。根據艾瑞諮詢報告，2017年其的市場份額按銷售收益計達11.0%，按已售算力計為10.9%，躋身全球三大比特幣挖礦專用BPU生產商之一，僅次於比特大陸和嘉楠耘智。

2017年收入9.78億元，三年收益增長9.6倍

億邦旗下比特幣礦機品牌為翼比特，招股書顯示億邦國際出身電信業務供應商，2015年轉型區塊鏈，專門設計、生產和銷售區塊鏈處理器（BPU）。

圖片來源：億邦國際公開披露的IPO招股書

億邦國際在招股書中，公佈了其近三年的業績。億邦國際招股書介紹，其收益由截至2015年12月31日止年度的9214萬元人民幣大幅增加至截至2016年12月31日止年度的人民幣1.2億元，並進一步升至截至2017年12月31日止年度的人民幣9.78億元。

業績增長高度依賴區塊鏈業務

對於業績的大幅增加億邦國際認為，主要由於2016年至2017年期間市場對比特幣挖礦專用的BPU需求不斷攀升，帶動區塊鏈業務急速增長。

圖片來源：億邦國際公開披露的IPO招股書

而根據招股書顯示，億邦國際包括礦機生產在內的區塊鏈業務的收益從2015年的人民幣2920萬元增長了超過30倍，到2017年達到9.254億元。而億邦國際的電信設備業務，從近3年的收益明細來看，電信設備業務從2015年收益佔比的68.3%下滑到2017年的僅僅5.4%。 2015年和2016年，億邦國際的電信業務是其第一大業務。而到了2017年，億邦國際的區塊鏈業務佔比近95%，同比增長1690%，成為第一大業務。

從以上數據可見，億邦國際目前業績高度依賴區塊鏈業務。億邦國際在招股書中也提到了業務風險因素，稱市場不接受區塊鏈技術或者對其失去信心，以及比特幣等加密貨幣的不利發展，都會造成上游挖礦機的前景受阻。此外還有兩點值得注意：

挖礦難度上升。解決區塊鏈區塊難題可獲得的比特幣數量每四年約減半，估計於2140年前完全挖掘殆盡。於2013年、2014年及2015年各年，每解決一個區塊難題所獲得的比特幣約為25枚。解決一個區塊鏈難題所獎勵的比特幣於2016年減半至每個區塊12.5枚。而預計將於2020年進一步減半至每區塊6.25枚比特幣。

ASIC芯片為用於BPU的核心技術，於往績記錄期間億邦國際的全部ASIC晶圓由三星製造。 ASIC芯片決定裝置的運行效率，是BPU的關鍵組成部分。現時，全球僅有少數晶圓製造商有能力生產用作ASIC芯片的高度精密矽晶圓。

募資的主要用途以及持股比例

億邦國際計劃集資所得預計未來4年用於開發及推出能夠進行比特幣，及其他加密貨幣挖礦工作的新型BPU產品；進一步開發並提供包括採用5G科技在內的全新電信產品；用作建設位於浙江杭州及內蒙古烏海的新生產設施；加大力度投入企業品牌及營銷活動；開拓海外業務；在北美設立海外組裝設施並於北美及歐洲開設銷售及客服中心以及維修辦事處；及未來兩年內用作一般營運資金。

持股方面，億邦國際第一大股東為公司創始人胡東，持股53.83%，胡氏家族成員持股13.67%，香港立天持股為1%，另外高級員工持股5.27%。資料顯示，億邦國際之前由胡東創立，一開始從事通信網絡接入設備生產開發，2014年開始BPU研發，在2015年以“浙江億邦”登陸新三板，2018年3月23日從新三板除牌並進行籌備重組，對此億邦國際在上市文件中表示“新三板上市股份的交投一直並不活躍”。

作者：張明遠

編輯：徐冰瑩、唐文英

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