固態電容及電阻產品需求暢旺 堡達股東會股價強攻漲停

堡達 (3537) 股東會通過每股配發 1.8 元現金股利，近來該公司受惠固態電容及鋁質電解電容價格看漲，股價連番飆漲，今天以 40.50 元開盤後，強攻漲停 43.85 元，再創波段新高，殖利率 4.10%。堡達為主被動電子元件通路商，主要代理松下產品，由於公司屬通路性質，毛利率平均在 10% 左右，營收比重為被動元件佔 61%，其餘為其他家電及熱敏電阻產品等。



去年堡達營運雖小幅衰退，加上家電產品銷售不理想，但因近來受惠固態電容及電阻產品需求暢旺，也都讓該公司獲利朝穩健成長方向前進。



法人預估，堡達代理的產品包括高分子固態電容、電解電容及電阻等，同時受惠挖礦、電競、網通與工業電腦等需求強勁，主要在固態電容及鋁質電解電容價格看漲之際，今年該公司獲利、股價都有望進一步推升。