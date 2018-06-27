元大寶華上修台GDP至2.55% 下半年走牌局型經濟

元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日上修台灣今年經濟成長率 (GDP)0.15 個百分點至 2.55%，元大寶華綜經院院長梁國源說明，主要是因上半年經濟表現優於預期，不過，要留意下半年將是「牌局型經濟」，就看美中臉色和貿易戰的牌局打得如何，打得好則影響不大，若有實質影響第 4 季將陸續顯現。

台灣第 1 季 GDP 3.02%，元大寶華預估第 2 至 4 季 GDP 將分別為 2.97%、2.27% 和 2.01%，呈現逐季走低態勢。

梁國源指出，台灣目前經濟表現可說是平穩前行，不過，由於美中貿易戰戰火不停，雖目前看來影響有限，但若波及消費性電子產品，後續衝擊恐怕會不小。

梁國源認為，全球經濟目前處在「牌局經濟」，下半年看美中兩國如何打牌，若開始產生負面衝擊，不排除到了第 4 季顯現，美中貿易戰是接下來經濟風險主要因素。

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