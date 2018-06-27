星巴克店面太多了！南加咖啡連鎖店二度進軍紐約 開設百家門市正面挑戰

咖啡市場迎來新的挑戰者，「香啡繽 (The Coffee Bean & Tea Leaf)」宣布進軍紐約，打算開設最多 100 家門市，正面迎戰星巴克 (SBUX-US)。

這家總部位於洛杉磯的獨立咖啡零售商週二 (26 日) 表示，計劃今年在紐約市開設一些授權經營店。CEO John Fuller 說，我們「希望未來幾年在美國其他地區積極發展。紐約只是承諾的第一步。」

Fuller 表示，在紐約，星巴克是主要競爭對手。但他認為「香啡繽」可以從「星巴克疲勞」中獲益。

他說，厭倦了在每個街角都看到星巴克的人可能會希望有些變化，「這有助於我們和其他品牌。」

包括 Piper Jaffray 負責餐廳產業的分析師 Nicole Miller Regan 也認為：「每個人都想嘗試新的事物。」

「咖啡豆」以舒適的氛圍提供高品質的咖啡而自豪。授權經營和業務發展副總裁 JJ Smith 說，「許多第三波咖啡店家都是模仿我們的做法。」第三波或是特色咖啡賣家，包括藍瓶咖啡 (Blue Bottle Coffee) 和 Intelligentsia coffee。

Fuller 表示，星巴克的「疲勞」也可能有助於引入商業合作夥伴。

Fuller 說，「我們不像企業那樣，我們是那種可以做決定的人。」他指的是他自己和 Smith。小團隊意味著開發商、房東和授權經營商面對的繁文縟節會比大型企業來得少。星巴克「總像是在發表政治評論一樣...... 有時候內容可能極具煽動性。」

由於企業名稱中有「茶」這個字，這家獨立零售商表示，它可以用以吸引偏好健康低卡路里飲料的顧客。「茶是我們真正的主戰場。」Fuller 說。

目前，這家咖啡連鎖店在美國僅有 311 家店，主要在南加州。在接下來的 5 到 10 年中，Fuller 表示希望將這個數字提高到大約 1000，但這仍然遠遠落後於在美國擁有約 15000 家店面的星巴克。

這是這家咖啡豆第二次進軍紐約市。它於 2011 年首次進入市場，到 2016 年在該城市擁有約 13 家門市。但也在當年關閉了所有門市，現在正與不同的加盟商進行合作。

即使「香啡繽」確實設法引誘一些客戶遠離星巴克，也不可能削弱星巴克的業務。

Regan 說，星巴克是「自己成功道路上的受害者。」「光是店面的密度就是一個問題。」