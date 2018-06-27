美股庫藏股大爆發 第二季環比或翻三倍

第二季的美股庫藏股規模仍然相當可觀，比第一季還要大得多。

儘管目前第二季財報尚未披露，但摩根大通基於對美國四個股指的觀測，預計美國公司（包括金融和非金融）第二季的庫藏股規模達到 1500 億美元，相比第一季的 500 億美元多出兩倍。

美銀美林在上圖中呈現了今年以來顯著高於歷史水平的美股庫藏股規模。美銀美林分析師認為，從歷史經驗來看，第二季財報季到來前的一段時間內，庫藏股這一當前美股攀升的最大支撐，會趨於平靜。

在稅改的推動下，美股上市公司已經獲得了相當一部分的可用資金。摩根大通周五在報告中分析稱，僅在第一季，美國上市公司就回流了 2710 億美元，在目前的 2.1 兆離岸在此期間美元中占比約 10％。

摩根大通認為，現金持有規模最大的 15 家公司，多出了 810 億美元的流動性。儘管施政者希望上市公司能將回流美國的資金，投入到資本支出中，但目前的狀況來看，這些公司更趨向於簡單的庫藏股——15 個公司只將 810 億美元中的 20 億美元，用在了新增資本開支上。

雖然市場對資本開支的樂觀預期仍存，高盛認為年內上市公司的這一支出有望提升 13%。但相比於庫藏股規模成倍的增長，回流的美元對資本支出的貢獻可謂相當有限。

摩根大通還提示，隨著庫藏股規模創下紀錄新高，基金資金流入風險資產的速度正在放緩。

2 月以來，流入股票或債券基金的資金，每個月的均值不到 150 億美元，相比於去年 1 月至今年 1 月的均值有明顯減少。當時股市基金月均流入 450 億美元，債券基金高達 650 億美元。

6 月的資金流動尤其少，股債基金的資金流入都接近於 0。

這或許意味著最近美股回到此前高位，都歸功於庫藏股，因新入市托底的資金並沒有擴大（反而越來越少）。

摩根大通提到，下半年庫藏股步伐可能會有所放緩，因而股指受到的支撐也有可能會減弱。

美銀美林 Jill Carey Hall 認為，歷史經驗顯示，7 月的庫藏股速度通常要緩於 6 月，在下一次庫藏股高峰前，夏末可能會迎來庫藏股活動的小低谷。財報季前的 7 月中旬到 8 月通常是庫藏股高峰。

從這一點來看，在沒有新增資金、庫藏股活動暫時趨於平靜的情況下，英國《金融時報》分析稱，美股有可能短期還會繼續下挫。

在貿易戰情緒發酵的影響下，上周以來，已經回到年初大跌前水平的美股重新下跌。