南加州愛迪生公司投資7.6億美元擴大電動車充電設施

南加州愛迪生公司 SCE (EIX-US) 計畫在加州花費 7.610 億美元來擴大電動車充電網絡，以支持加州道路零排放汽車的政策。

加州州長 Jerry Brown 已經將電動汽車的採用作為他應對氣候變化的關鍵。 今年早些時候，他概述了一項耗資 25 億美元的計劃，以擴大電動車充電和氫氣加氣站的網絡，來達成加州至 2030 年為止 500 萬輛零排放汽車的目標。

在最近 Charge Ready 計畫安裝第 1000 個電動車充電站之後，SCE 週二 (26 日) 向加州公用事業委員會提交了計劃，希望擴大計畫增加安裝 48000 個以上的充電口，預估花費 7.6 億美元並持續 4 年以上。

SCE 監管部副總 Caroline Choi 表示：「要實現加州減少空氣污染和有害溫室氣體排放的目標，至 2030 年為止將需要有 700 萬輛電動車在道路上取代一般汽車。」 「將 Charge Ready 計劃擴大將允許 SCE 開發充電設施來應對這個龐大數量的電動車。」

SCE 安裝並維護電動車充電設施，並提供折扣以減少充電站成本。試驗性項目的需求一直很高，今年試驗項目結束時，預計將在 60 多個不同地點有 1,250 個充電站。

Charge Ready 計劃將增加人們長時間停放車輛的情況下電動車充電站的可用性，例如在工作場所、校園、娛樂區和多元住宅。

Charge Ready 試驗階段添加的大多數充電站已安裝在工作場所、學校和大學、醫院和車隊碼頭。 在第二階段，SCE 希望努力來增加公寓和多元住宅中的充電器數量。

隨著 Charge Ready 第二階段的批准，SCE 還計劃開展營銷和客戶教育的活動以提高電動車意識。

在 SCE 安裝了 44 個充電站的 El Monte 地區的高中部經理 Shawn Cun 已經看到了 Charge Ready 計畫和客戶教育方面的益處。

Cun 說：「除了能夠為我們的學生、教師和員工提供電動車充電之外，充電站還為我們社區中的更多個人提升電動車的意識，包括許多以前可能沒有接觸過電動車的人。」