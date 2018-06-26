經濟衰退機率低 學者：美股仍有上漲空間

美股牛市將繼續奔馳或迎來修正，各方說法不一；對此，Berenberg Capital Markets 首席經濟學家 Mickey Levy 認為，當前經濟衰退機率仍低，美股還有上漲空間。

受貿易爭端情勢加劇影響，週一 (25 日) 美股重挫，道瓊工業指數收跌 328.09 點 (1.33%)，至 24252.80 點；標普 500 指數收跌 37.81 點 (1.37%)，至 2717.07 點；那斯達克指數收低 160.81 點 (2.09%)，至 7532.01 點。

根據 CNBC 報導，Levy 在報告中指出，1970 年代中期以來的每一次經濟擴張，標普 500 指數多能在企業獲利見頂後，再現漲勢，「由此可見，股市還有上漲空間。」

雖然美債殖利率曲線趨平，引發對經濟衰退的擔憂，但 Levy 強調，目前美國經濟仍穩健成長，走向衰退的可能性非常低。

高盛首席股票策略師 David J. Kostin 亦稱，美國經濟持續成長、企業獲利增加，股市可望持續走高至 2019 年。

高盛將 2018 年標普 500 成分股企業的每股純益 (EPS) 預估值，從 150 美元上調至 159 美元，較 2017 年成長 19%；主因在於，美國及全球經濟持續成長、能源價格走揚，以及稅改對企業的助益優於預期。

不過，Kostin 也表示，在貨幣緊縮政策、殖利率曲線扁平化、貿易爭端加劇，以及期中選舉等 4 大因素影響下，美股漲幅恐被壓抑，2018 年底前，標普 500 指數只能再漲 3%。