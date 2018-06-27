長江後浪推前浪 地產新二代勢力崛起

【文 / 住展雜誌】

建商二代接班，總是一個讓人矚目的話題。很多人認為，接班就是回家族公司工作、最後當老闆而已。但事實上，接班過程冗長、事務瑣碎，而壓力非常大，二代接班有許多不為外人道的辛酸。本文特別篩選三位傑出的地產二代，他們不僅承接公司既有事業，而且還有自己別出一格的想法與做法，把原本的金字招牌擦得更亮！

◎ 達永建設 莊政儒副董

魚身經營哲學 創意激發老品牌新靈魂

台灣房地產業是個傳統、又很本土化的產業，業界習慣於傳統思維、習慣用舊方式賣房子，卻沒注意到時代在改變、購屋族消費模式也在改變。然而，願意作出改變來因應的業者不多，而達永建設副董莊政儒正是勇於創新的少數之一。

莊政儒是達永建設董事長莊文欽的兒子，頂著台大、北京大學等名校光環，歸國與父親一起打拚。從財金跨入不動產開發，不僅沒有水土不服，反而還創造亮眼成績；由莊政儒操刀的「達永春嶺」、「達永．沐夏」，均創下成交新高價與快速完銷的紀錄。

『如果蓋出來的房子連自己都不喜歡、都不想住，那寧願不做！』達永建設副董莊政儒斬釘截鐵地說道。七年級生的莊政儒，雖然外表有幾分稚嫩年輕樣，但談起房地產業生態、市場分析卻相當精闢，個性穩健老成，彷彿身經百戰的沙場老將。

莊政儒表示，「公司營運沒有奇怪花招，就是務實面對市場而已。我們就順著趨勢走，不跟市場對賭。」抹去過去的多頭思維，改用買方立場來進行建案開發。營建延續達永建設歷來堅持的高品質水準，良好格局是基本要求。圖面只求好、不求快，只做消費者要住一輩子的房子，而在價格上則要讓利。

談到經營，莊政儒並沒有年輕人常見的血氣方剛。他貫徹『吃魚身哲學』，不吃魚頭、不吃魚尾，只吃肉質最多的魚身；他強調『前面十％、後面十％風險太大，留給別人去賺，我們只賺中間穩定的八十％』。

雖然經營策略穩健，但莊政儒銷售思維卻極有創意、跑得很快，尤其是「達永．沐夏」祭出簽訂十萬、月付二萬餘元的超低付款策略，更讓市場為之瘋狂。不過他謙虛的說，銷售策略都是團隊一起思索的結果，不是自己的功勞。

只是，創意歸創意，每一個新策略在實施之前，其實都在公司內部經過多次衝撞、修正、激烈討論，才會有最終結果，過程並不輕鬆。接下來，達永建設在三重仁義段、板橋江翠北側等地都將有新建案推出，也會祭出更『殺』的銷售策略。莊政儒語帶玄機說：『請拭目以待，絕對讓大家驚喜！』

◎ 原亘建設 江怡諄總經理

珠寶界小公主 闖進地產叢林蓋高樓

長相清秀、綁條馬尾，乍看之下就像個漂亮鄰家大姐，原亘建設總經理江怡諄，從外貌上完全看不出來已在房地產打滾十幾年，在她手上已經開發過數個建案。

江怡諄是基隆在地建商原亘建設老董的掌上明珠，高中、大學時負笈至歐、美求學。雖然她喝了洋墨水，在國外生活十幾年，但心裡仍掛念著待在台灣的家人。所以，當父親開口說：『該回來還債了吧？』她便二話不說，收拾行囊從美國返回基隆。

由於江怡諄是專業的鑽石鑑定師，歸國後先在珠寶界發展，還曾是 GIA 台灣美國寶石研究院校友會的監事，在珠寶界小有名氣。但因父親希望她回到家族地產本業幫忙，她便捨棄身價不凡的鑽石鑑定師身份，就這樣一股腦投入不動產開發叢林當中。

雖然一開始對地產業很陌生，但在父親與哥哥引領入門下，學習力強的江怡諄很快就成為精明幹練的地產達人，從土地開發、財務規劃、產品設計到人員管理，幾乎都能一手包了。現在原亘建設分布基隆各地，知名的「橙品」系列建案，都有她指畫過的痕跡。

江怡諄最新操作的新案，正是罕見的海景指標案「港都明珠」；該案位在東岸碼頭第一排，由李文勝設計，樓高逼近百米，將是全基隆最高的住宅案。她強調，「港都明珠」創下基隆四個第一：豪宅建築第一團隊、純住宅第一高樓、建築安全第一（Afa 工法加安全履歷）、海港景觀第一排。

江怡諄強調，過去建案非常講究風水格局，所以住戶大家都住得健康、賺錢，此次大膽規劃基隆第一住宅大樓，並不是代表我們年輕人好大喜功，是因為我們堅持『蓋好宅、做安心住宅』的心意不變，而「港都明珠」也貫徹了同一種理念。同時，我們也希望藉由這個建案開啟品牌路線的門。

對於未來基隆房地產市場，江怡諄分析，基隆過去數十年來房價沒有明顯上漲，這部份確實很委屈。但近年市政建設非常有感，再加上林右昌市長已爭取到百餘億建設經費，未來東岸貨櫃碼頭將遷移到西岸，東岸碼頭將變身成一顆明珠，房價會有上揚的空間，錯過實在可惜！

◎ 森祐建設 邱籼亦董事長

國際街頭舞王 房市跟舞技一樣觸動人心

外表斯文的森祐建設董事長邱籼亦，其實是個街舞高手；他曾加入過 KGB 舞團，還在世界街舞大賽中摘下第三名，一舉揚名國際。

雖然跳著美式街舞，但邱籼亦性格、生活卻非常傳統，是個土生土長的新豐人，從學校畢業後就到父親公司幫忙。目前推出過的建案，是新豐知名度最高的「福陽家園」系列；因為客戶認同度高，銷售表現不俗，自二○一六年迄今，短短三年間已推出九期。

從房地產門外漢，不斷跳階到建築開發能手，邱籼亦坦言這一路走來並不容易，因為要學的東西、要管的東西、要顧慮的東西太多，每樣都要注意、要權衡，才能夠把一個建案做好，並不是一般人想像中「買了土地就蓋房子」那麼簡單。

在磨練過程中，邱籼亦與父親有過許多意見不合的時候。他笑說：『以前比較衝，有磨擦就會吵起來。現在我和父親比較能捉到彼此步調，如果意見不合，彼此先冷靜一下再坐回桌上談，省略了吵架那一段。』

尤其是在定價策略上，父親認為買到一塊好土地不容易，蓋房過程也費心費力，所以提出的價格較高。但邱籼亦認為現在是買方市場，而且民眾買房負擔也大，所以提的價格較低，只要有賺就好，二人的意見差距較大。最後，大家就各退一步，取個中間點就解決了。

邱籼亦謙虛說：「現在不算是接班啦，應該說與父親分工合作，父親獵地眼光精準，我則負責後續作業。」

雖然「福陽家園」系列已經在新豐房市打出一片江山，但邱籼亦仍有個夢，希望未來能做到「品質保障、價位實在」的目標，在新豐把品牌作得更響亮。

本文摘自 2018 年 6 月 5 日出刊之《住展雜誌》434 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「實價登錄 2.0 引爆業界怒火」、「高鐵青埔特區 大步邁向國際都會」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 434 期

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