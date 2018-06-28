文．洪寶山 (理財周刊發行人)

又到了驪歌歡唱季節，大環境不佳，年輕人求職不易，但不管如何還是先求有再求好，要盡快求職、盡快上班，失業時間不要超過一年，有了工作後也不要經常換，至少做滿一年。另外，也要盡量減少從事非典型工作，在正式的工作職場環境可以取得更多經驗，幫助自己成長，不要讓自己成為高學歷難民。

所謂高學歷難民，又稱失業大學生，是指受過高等教育的失業人。一些大學新鮮人畢業後花了一年多時間還是沒有找到工作，不得不依靠打零工，或在服務業工作，高學歷失業現象在經濟不景氣的時刻尤其明顯。

只是現在年輕人喜歡的工作也跟過去大不相同，根據人力銀行發佈的上班族心中夢幻工作排行榜，發現網紅、部落客一躍進榜第三。第一名是公務員，第二名是工程師。這批年輕人可說是出生在數位化時代，在職業選擇上不同於傳統，也因為環境關係，傾向於透過創意展現個人特色的網路平台經營，還能創造高收益，但也要小心趨勢的泡沫化，網紅要做得好，還是需要有專業及專長當後盾才可長久，並且在環境改變時有能力即時因應。

想畢業就能找到合適的工作，有五力缺一不可，這五個力越早培養越好，一輩子受用無窮，放諸四海皆準。尤其在職場上，更是老闆心目中的千里馬。到底哪五個力？分別是向心力、創造力、執行力、效力及毅力。

所謂向心力，對個人來講就是要有責任心，對團體來說就是要有榮譽心，對上司或老闆就要有同理心，試想三心俱備，向心力油然而生。創造力就是創造與眾不同想法的能力，不管工作或事業，想要贏在機先，就要贏在與眾不同、贏在差異化，這也就是創造財富的能力，能幫公司賺錢，也能幫自己賺錢，有哪個老闆不愛。而人生最大的距離，就在想與做之間，光說不練是沒有效益的，所以執行力非常重要。而做了有沒有效率，要時常檢討確認，有效率才會有效益，有效益也才會產生效力。最重要的是第五力，也就是毅力，因為堅持是事業成功的基石，只有永不放棄，堅持做對的事，才會成功。擁有這五個力，循序漸進，相輔而行，就不會成為高學歷難民，也就能馳騁職場，因為「有力最美，勝利在望」。

來源：《理財周刊》 931 期

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