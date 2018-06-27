台股盤前－美股收高埋多頭引線 季底作帳行情助威 靜待醞釀反彈

台股昨 (26) 日兩度跌破年線與 10700 點關卡，所幸八大公股行庫、主力等內資大戶強勢護盤，使跌幅大幅收歛，收盤留近 80 點的長下影線，收在 10742.17 點，力守年線之上。今天隨美股收高，加上台股短多人氣匯聚不散，季底作帳行情也將展開，預期在年線點附近有支撐，有機會醞釀反彈。

三大法人全站在賣方，合計賣超 67 億元，外資則是賣超 60.9 億元，累計連八賣達 865.7 億元，外資台指期淨多單續減 1602 口降至 27416 口；護盤的八大公股行庫則連十買，昨日買超 14 億元，累計這波連十買共買超 199 億元。

大立光昨天持續抗跌，站上新台幣 4500 元；台積電呈現第 2 天貼息，並曾低見新台幣 212.5 元，創下 2017 年 8 月中以來新低；鴻海亦陷入 80 元大關保衛戰。

中小型股是買盤追捧指標，國巨盤中一度漲停，華新科及越峰更直接鎖住漲停。矽晶圓族群有買盤湧入，環球晶、中美晶、合晶及嘉晶均收紅。MOSFET 族群方面，大中、富鼎、尼克森及茂達等也收紅。挖礦概念股麗臺及青雲漲停，撼訊、承啟及映泰等也收紅。

今天觀盤重點，台灣太陽能大廠茂迪暫停南科太陽能矽晶圓長晶生產業務，原長晶生產線百餘名員工受影響。茂迪為台灣太陽能電池龍頭，該公司此次暫停長晶業務，凸顯大陸大砍太陽能補貼，已形成新風暴，連台灣龍頭廠都無法承受，被迫減產因應。

太陽能產業近年來已先面臨產能供過於求，以及中國大陸對本土業者補貼的殘酷競爭，這 2-3 年來，在矽晶圓端又新增「單晶」和「多晶」的兩大主流技術之爭。目前看來，單晶技術的優勢越來越強，對於以多晶為主流的台廠來說，正面臨新一波的嚴酷挑戰。

受相關消息衝擊，茂迪昨天盤中一度觸及跌停價 14.9 元，終場收 15.05 元，跌幅逾 9%，創歷史收盤新低價，今天持續觀察茂迪表現，以及對太陽能相關族群的影響。

台積電和三星向來被市場視為競爭對手，花旗環球證券出具「王對王：台積電 vs. 三星」報告建議，呼籲投資人如果看重評價，應該買三星，若看好晶圓代工受惠趨勢發展，則挑台積電，因為台積技術可望持續領先。

宏達電三年來虧了五個股本，去年不僅營收未見起色，還虧了二個股本，股價也持續低迷，財務長沈道邦指出，近 2-3 年宏達電已積極在做，從產品市場布局，未來包括 5G、VR、AR、AI 等各領域發展，今年第 2 季開始，所做的改變將會開始有些效益。

整體來說，台股連續跌破月線 11010 點、季線 10875 點之後，昨天盤中雖一度跌破年線 10711 點，但下半場低接買盤力道推升，指數又重回年線之上，留下長影線，隨著月底半年報作帳行情來到，加上短多力守年線企圖心明顯，技術面又有長下影線支撐，預期今天有機會跌深反彈。